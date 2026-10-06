Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера
Ніко Кютесахо став одним з найбільших відкриттів минулого сезону
фото: Pasi Liesimaa

Ніко Кютесахо отримав дуже невигідну спонсорську угоду

Фінський стрибун з трампліна Ніко Кютесахо потрапив у неприємну ситуацію з автомобільної компанії Xbil, яка збанкрутувала та принесла спортсмену збитки на €10 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti. 

Автомобіль став причиною боргів 

Кютесахо уклав із Xbil угоду, за якою отримав автомобіль для співпраці з компанією. За умовами домовленості, якщо партнерство припиниться або машина більше не буде потрібна, Xbil мала викупити її назад. Однак цього не сталося. Компанія відмовилася забирати автомобіль, а згодом оголосила про банкрутство. Спортсмену довелося самостійно продавати машину, але виручених коштів не вистачило для погашення всього боргу.

«Ми домовилися, що якщо співпраця закінчиться або автомобіль більше не буде потрібен, вони його викуплять. Вони так і не погодилися це зробити, а потім компанія збанкрутувала. Довелося продавати машину, і боргу залишилося набагато більше, ніж коштував автомобіль», – пояснив Кютесахо.

Спортсмен назвав ситуацію дуже неприємною: «Там мене добряче обдурили. Від цього «автомобіля для співпраці» мені залишився досить великий рахунок».

Судовий розгляд справи 

Тепер спортсмен разом з іншими відомими фінськими атлетами намагається через суд домогтися компенсації.

Основний розгляд справи проти Lähitapiola Rahoitus Oy, яка фінансувала діяльність Xbil, розпочнеться у листопаді в окружному суді Західної Уусімаа. «Сподіваюся, що ця справа нарешті завершиться. Ми вже два з половиною роки чекаємо, щоб поставити крапку в цій історії», – розповів Кютесахо Iltalehti.

За його словами, втрата 10 тисяч євро була відчутною, і йому довелося переглянути свої фінансові справи, щоб виплатити борг.

Нагадаємо, що в олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер

Теги: шахрайство спорт стрибки з трампліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахрайський кол-центр
До 12 років тюрми за махінації з картками: Рада взялася за невідкладні закони Зеленського
14 вересня, 15:17
Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток
Скандальна італійка увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики
14 вересня, 14:15
Шахраї видавали цілі будинки за зруйновані
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
17 вересня, 15:58
У 2024 році Крамаренко перенесла операція – лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска
Російська гімнастка, якій лікар помилково відрізав меніск, близька до завершення кар'єри
16 вересня, 09:53
Кабаєва привітала Маккарані із призначенням.
Коханка Путіна зраділа, що скандальна італійка стала тренером збірної РФ з художньої гімнастики
16 вересня, 20:25
Олександр Большунов не виступав на міжнародних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення
Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова
18 вересня, 21:11
Білодід – найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо
Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру
22 вересня, 15:49
Сара Марія Різеа здобула 100 різноманітних медалей в артистичному плаванні
Чемпіонка Європи з артистичного плавання стала «Міс Італія-2026»
24 вересня, 14:17
Окремі міжнародні спортивні організації вже переглянули правила участі росіян
Російські спортсмени повертаються? Уповноважений президента з санкцій пояснив, чому Кремлю зарано радіти
2 жовтня, 22:37

Ще більше про спорт

Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера
Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера
350 км на велосипеді заради Гран-прі Формули-1: Валттері Боттас готується до незвичайного виклику
350 км на велосипеді заради Гран-прі Формули-1: Валттері Боттас готується до незвичайного виклику
Сергій Бубка увійшов до виконкому НОК – Вадим Гутцайт пояснив рішення
Сергій Бубка увійшов до виконкому НОК – Вадим Гутцайт пояснив рішення
Міжнародна федерація волейболу підтвердила участь жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу
Міжнародна федерація волейболу підтвердила участь жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу
Вадим Гутцайт переобрався на посаду президента НОК
Вадим Гутцайт переобрався на посаду президента НОК
Прихильницям Путіна загрожує пропуск Чемпіонату світу з гімнастики через проблеми з візами
Прихильницям Путіна загрожує пропуск Чемпіонату світу з гімнастики через проблеми з візами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
121K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua