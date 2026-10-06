Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера

Ніко Кютесахо отримав дуже невигідну спонсорську угоду

Фінський стрибун з трампліна Ніко Кютесахо потрапив у неприємну ситуацію з автомобільної компанії Xbil, яка збанкрутувала та принесла спортсмену збитки на €10 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Автомобіль став причиною боргів

Кютесахо уклав із Xbil угоду, за якою отримав автомобіль для співпраці з компанією. За умовами домовленості, якщо партнерство припиниться або машина більше не буде потрібна, Xbil мала викупити її назад. Однак цього не сталося. Компанія відмовилася забирати автомобіль, а згодом оголосила про банкрутство. Спортсмену довелося самостійно продавати машину, але виручених коштів не вистачило для погашення всього боргу.

«Ми домовилися, що якщо співпраця закінчиться або автомобіль більше не буде потрібен, вони його викуплять. Вони так і не погодилися це зробити, а потім компанія збанкрутувала. Довелося продавати машину, і боргу залишилося набагато більше, ніж коштував автомобіль», – пояснив Кютесахо.

Спортсмен назвав ситуацію дуже неприємною: «Там мене добряче обдурили. Від цього «автомобіля для співпраці» мені залишився досить великий рахунок».

Судовий розгляд справи

Тепер спортсмен разом з іншими відомими фінськими атлетами намагається через суд домогтися компенсації.

Основний розгляд справи проти Lähitapiola Rahoitus Oy, яка фінансувала діяльність Xbil, розпочнеться у листопаді в окружному суді Західної Уусімаа. «Сподіваюся, що ця справа нарешті завершиться. Ми вже два з половиною роки чекаємо, щоб поставити крапку в цій історії», – розповів Кютесахо Iltalehti.

За його словами, втрата 10 тисяч євро була відчутною, і йому довелося переглянути свої фінансові справи, щоб виплатити борг.

Нагадаємо, що в олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер.