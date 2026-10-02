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Російські спортсмени повертаються? Уповноважений президента з санкцій пояснив, чому Кремлю зарано радіти

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російські спортсмени повертаються? Уповноважений президента з санкцій пояснив, чому Кремлю зарано радіти
Окремі міжнародні спортивні організації вже переглянули правила участі росіян
фото: AP

Власюк: «Те, що Росія заливає грошима багато федерацій, не означає, що у її спортсменів збільшуються шанси отримувати доступ до турнірів»

Після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо перегляду обмежень для російських і білоруських спортсменів окремі міжнародні федерації почали пом'якшувати правила їхнього допуску до змагань. Водночас це не означає, що російські спортсмени автоматично отримують доступ до всіх міжнародних турнірів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами чиновника, Україна продовжує працювати з партнерами, щоб не допустити повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Власюк наголосив, що позиції різних країн і спортивних федерацій відрізняються.

«Думаю, більшість країн чітко розуміють, що нічого в поведінці Росії не змінилося, щоб відновлювати доступ її спортсменів до змагань. І ми вже бачимо багато прикладів, коли російських спортсменів просто не пускають країни-господарі змагань, попри позицію відповідної федерації», – зазначив Власюк.

Власюк також звернув увагу на вплив Росії на міжнародні спортивні організації. За словами уповноваженого президента, Москва традиційно використовує фінансові ресурси для роботи з різними федераціями.

Після початку повномасштабної війни міжнародні спортивні організації запровадили обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Водночас МОК дозволив окремим спортсменам виступати під нейтральним статусом за умови дотримання визначених критеріїв, зокрема відсутності зв’язків із військовими структурами та публічної підтримки війни. У липні 2026 року МОК тимчасово скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії та припинив дію рекомендацій щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. У відповідь Верховна Рада звернулася до МОК і міжнародних федерацій із закликом продовжити обмеження до повного припинення російської агресії.

«Все одно наших друзів більше, і те, що Росія, традиційно заливаючи грошима багато федерацій, змінює правила гри, не означає, що у її спортсменів збільшуються шанси отримувати доступ до турнірів», – сказав Власюк. 

Водночас уповноважений президента визнав певні негативні тенденції у цьому питанні. «Але це не означає, що програється битва. У нас ще є певні ідеї в санкційному плані», – наголосив уповноважений президента.

Окремі міжнародні спортивні організації вже переглянули правила участі росіян і білорусів. Зокрема, Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) у травні 2026 року заявила про зміну правил допуску спортсменів із паспортами Росії та Білорусі, пославшись, зокрема, на рекомендації МОК.

Остаточне рішення про допуск спортсменів до конкретних змагань у багатьох випадках залишається за організаторами та країнами-господарями. Саме це, за словами Власюка, не дозволяє говорити про повноцінне повернення росіян у міжнародний спорт.

Уповноважений президента також заявив, що Україна розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію в інших сферах.

«Загалом санкційний тиск на Росію у всіх сферах буде посилюватись. І у Великої Британії є плани щодо нових пакетів, і у Канади. Думаю, Японія нарешті прийме найближчим часом свій пакет, і віримо в силу американського Конгресу», – сказав Власюк.

Як повідомлялось, країни Європейського союзу розглядають низку заходів для обмеження повернення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях із прапором та гімном. 

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Теги: росія спорт російські спортсмени Владислав Власюк санкції

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