Російські спортсмени повертаються? Уповноважений президента з санкцій пояснив, чому Кремлю зарано радіти
Власюк: «Те, що Росія заливає грошима багато федерацій, не означає, що у її спортсменів збільшуються шанси отримувати доступ до турнірів»
Після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо перегляду обмежень для російських і білоруських спортсменів окремі міжнародні федерації почали пом'якшувати правила їхнього допуску до змагань. Водночас це не означає, що російські спортсмени автоматично отримують доступ до всіх міжнародних турнірів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За словами чиновника, Україна продовжує працювати з партнерами, щоб не допустити повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Власюк наголосив, що позиції різних країн і спортивних федерацій відрізняються.
«Думаю, більшість країн чітко розуміють, що нічого в поведінці Росії не змінилося, щоб відновлювати доступ її спортсменів до змагань. І ми вже бачимо багато прикладів, коли російських спортсменів просто не пускають країни-господарі змагань, попри позицію відповідної федерації», – зазначив Власюк.
Власюк також звернув увагу на вплив Росії на міжнародні спортивні організації. За словами уповноваженого президента, Москва традиційно використовує фінансові ресурси для роботи з різними федераціями.
«Все одно наших друзів більше, і те, що Росія, традиційно заливаючи грошима багато федерацій, змінює правила гри, не означає, що у її спортсменів збільшуються шанси отримувати доступ до турнірів», – сказав Власюк.
Водночас уповноважений президента визнав певні негативні тенденції у цьому питанні. «Але це не означає, що програється битва. У нас ще є певні ідеї в санкційному плані», – наголосив уповноважений президента.
Окремі міжнародні спортивні організації вже переглянули правила участі росіян і білорусів. Зокрема, Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) у травні 2026 року заявила про зміну правил допуску спортсменів із паспортами Росії та Білорусі, пославшись, зокрема, на рекомендації МОК.
Остаточне рішення про допуск спортсменів до конкретних змагань у багатьох випадках залишається за організаторами та країнами-господарями. Саме це, за словами Власюка, не дозволяє говорити про повноцінне повернення росіян у міжнародний спорт.
Уповноважений президента також заявив, що Україна розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію в інших сферах.
«Загалом санкційний тиск на Росію у всіх сферах буде посилюватись. І у Великої Британії є плани щодо нових пакетів, і у Канади. Думаю, Японія нарешті прийме найближчим часом свій пакет, і віримо в силу американського Конгресу», – сказав Власюк.
Як повідомлялось, країни Європейського союзу розглядають низку заходів для обмеження повернення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях із прапором та гімном.
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