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В олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер
Після завершення спортивної кар'єри Томас Моргенштерн запустив свій бізнес приватних польотів
фото: Mirja Geh

Томас Моргенштерн лишився без гелікоптера, на якому здійснювалися приватні польоти

Триразовий олімпійський чемпіон зі стрибків на лижах з трампліна Томас Моргенштерн став жертвою крадіжки його вертольота, який був частиною бізнесу колишнього спортсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild. 

Деталі нахабного пограбування

Зловмисники проникли до ангара Моргенштерна в австрійському Мауторадорфі, вивели звідти вертоліт вартістю близько 600 тисяч євро та полетіли на ньому. Як повідомляє німецьке видання Bild, злочин стався в ніч на понеділок. Вочевидь, крадіжка була добре спланована: зловмисники отримали доступ до ангара, перемістили вертоліт назовні, а потім заправили його пальним, яке також зберігалося всередині будівлі.

Разом із вертольотом із ангара зникли 365 літрів пального в каністрах. Після цього злочинці змогли підняти в повітря чотиримісний Robinson R44 та залишити територію. Щоправда, після крадіжки правоохоронцям вдалося відстежити повітряне судно. Його незабаром зафіксували в повітряному просторі Хорватії, однак слід вертольота після цього зник, і наразі невідомо, де він перебуває. 

Ця модель легкого вертольота виробляється з 1992 року й широко використовується для приватних польотів, навчання та різноманітних комерційних послуг. Вертоліт Моргенштерна також використовувався у його бізнесі. Зокрема, він організовував мальовничі польоти над австрійськими ландшафтами та пропонував транспортні послуги.

Хто такий Томас Моргенштерн

39-річний Моргенштерн є одним із найтитулованіших австрійських стрибунів на лижах з трампліна. На Олімпійських іграх він тричі здобував золоті медалі, а на чемпіонатах світу виграв вісім титулів. Ще тричі австрієць ставав чемпіоном світу з польотів на лижах.

Австрієць завершив професійні виступи у 2014 році, після чого зосередився на інших проєктах, зокрема на діяльності, пов'язаній з авіацією.

Нагадаємо, що у будинок легендарної гімнастки Байлз увірвалися троє чоловіків у масках, які викрали дороге Porsche

Теги: спорт вертоліт пограбування гелікоптер стрибки з трампліна

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