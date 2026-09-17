Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями

Збитки державі оцінили у майже 25 млн грн, а серед 14 підозрюваних опинилися власники житла та фахівці будівельної галузі

На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного отримання державних компенсацій за програмою «єВідновлення». За даними слідства, будинки, які не були знищені внаслідок російської агресії, а подекуди взагалі не мали пошкоджень, у документах оформлювали як зруйновані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури про підозру повідомлено 14 особам. За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитків на майже 25 млн грн.

фото: Прокуратура України

Слідство встановило, що схема діяла у Бородянській громаді протягом 2022-2025 років. За даними правоохоронців, її організували окремі посадовці, а до реалізації залучили місцевих мешканців, які подавали документи для отримання компенсацій.

фото: Прокуратура України

Щоб створити підстави для виплат, до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі, за даними слідства, вносили неправдиві відомості про характер і ступінь пошкодження будинків. В окремих документах житло оформлювали як нібито повністю знищене.

На підставі цих документів заявникам призначали державні компенсації за програмою «єВідновлення». Отримані з бюджету гроші надалі, за версією слідства, розподіляли між учасниками схеми.

Серед 14 підозрюваних – організатор та двоє виконавців організованої групи, пособник, семеро власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.

Залежно від ролі та дій кожного підозрюваним інкримінують, зокрема, заволодіння бюджетними коштами, замах на їх заволодіння, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, несанкціоновані дії з інформацією та службове підроблення.

Під час досудового розслідування один із підозрюваних добровільно відшкодував понад 3 млн грн завданих збитків. Крім того, він перерахував ще 3 млн грн на потреби Збройних сил України.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінальних правопорушень, а також інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Розслідування здійснюють слідчі Бучанського районного управління поліції ГУНП у Київській області, оперативний супровід – ГУ СБУ у Києві та Київській області.

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення державного реєстру майна, пошкодженого або знищеного внаслідок війни, а також визначає механізм надання компенсацій його власникам. У травні того ж року в Україні запрацювала державна програма «єВідновлення», у межах якої власники пошкодженого через бойові дії житла можуть отримати кошти на його ремонт.

Нагадаємо, державна програма «єВідновлення» передбачає компенсації українцям, житло яких було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії. Власники пошкодженого майна можуть отримати кошти на ремонт, а власники повністю зруйнованого житла – житловий сертифікат для придбання нової нерухомості.