Головна Київ Новини
search button user button menu button

Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Шахраї видавали цілі будинки за зруйновані
фото: Прокуратура України

Збитки державі оцінили у майже 25 млн грн, а серед 14 підозрюваних опинилися власники житла та фахівці будівельної галузі

На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного отримання державних компенсацій за програмою «єВідновлення». За даними слідства, будинки, які не були знищені внаслідок російської агресії, а подекуди взагалі не мали пошкоджень, у документах оформлювали як зруйновані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури про підозру повідомлено 14 особам. За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитків на майже 25 млн грн.

Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями фото 1
фото: Прокуратура України

Слідство встановило, що схема діяла у Бородянській громаді протягом 2022-2025 років. За даними правоохоронців, її організували окремі посадовці, а до реалізації залучили місцевих мешканців, які подавали документи для отримання компенсацій.

Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями фото 2
фото: Прокуратура України

Щоб створити підстави для виплат, до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі, за даними слідства, вносили неправдиві відомості про характер і ступінь пошкодження будинків. В окремих документах житло оформлювали як нібито повністю знищене.

На підставі цих документів заявникам призначали державні компенсації за програмою «єВідновлення». Отримані з бюджету гроші надалі, за версією слідства, розподіляли між учасниками схеми.

Серед 14 підозрюваних – організатор та двоє виконавців організованої групи, пособник, семеро власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.

Залежно від ролі та дій кожного підозрюваним інкримінують, зокрема, заволодіння бюджетними коштами, замах на їх заволодіння, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, несанкціоновані дії з інформацією та службове підроблення.

Під час досудового розслідування один із підозрюваних добровільно відшкодував понад 3 млн грн завданих збитків. Крім того, він перерахував ще 3 млн грн на потреби Збройних сил України.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінальних правопорушень, а також інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Розслідування здійснюють слідчі Бучанського районного управління поліції ГУНП у Київській області, оперативний супровід – ГУ СБУ у Києві та Київській області.

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення державного реєстру майна, пошкодженого або знищеного внаслідок війни, а також визначає механізм надання компенсацій його власникам. У травні того ж року в Україні запрацювала державна програма «єВідновлення», у межах якої власники пошкодженого через бойові дії житла можуть отримати кошти на його ремонт.

Нагадаємо, державна програма «єВідновлення» передбачає компенсації українцям, житло яких було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії. Власники пошкодженого майна можуть отримати кошти на ремонт, а власники повністю зруйнованого житла – житловий сертифікат для придбання нової нерухомості.

Читайте також:

Теги: прокуратура шахрайство Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже розпочали
Росія атакувала ТЕС ДТЕК: станція повністю зупинила генерацію
8 вересня, 23:58
Особливу увагу приділяють пасажирським локаціям Укрзалізниці
На станціях «Укрзалізниці» Київщини встановлять мобільні укриття
8 вересня, 18:20
Один із найбільш зруйнованих кварталів Мили – саме тут розміщувався склад боєприпасів
«До будинків залітали ящики з патронами». Репортаж із села Мила, що пережило масштабну детонацію Тема тижня
1 вересня, 15:25
Реактивних шахедів використовували приблизно у п'ять разів більше, ніж у червні
РФ змінила тактику ударів по Києву: Повітряні сили розповіли про нову загрозу
31 серпня, 14:39
Зіткнення двох авто на Обухівщині. Внаслідок аварії 46-річний водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці події
Смертельна аварія на Київщині: водій ВАЗ загинув після лобового зіткнення
26 серпня, 13:10
На місці російського удару працюють усі оперативні служби
Росія вдарила по автостоянці на Київщині, є загиблі та поранені (оновлено)
22 серпня, 14:32
Вирва на Київщині після удару балістичної ракети 20 серпня 2026 року
На Київщині після нічної атаки виявлено величезну вирву від балістичної ракети
20 серпня, 11:28
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну
Розвідка розкрила можливі дати повторного наступу Росії на Київщину
18 серпня, 09:51
В Україні Семена Уралова засуджено до 10 років за ґратами
Азербайджан оголосив у розшук російського політтехнолога з українським минулим
17 серпня, 21:38

Новини

Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
У Києві сьомий раз за день оголошували повітряну тривогу
У Києві сьомий раз за день оголошували повітряну тривогу
Росія атакувала Київ: є руйнування, серед постраждалих – діти (оновлено)
Росія атакувала Київ: є руйнування, серед постраждалих – діти (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
131K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
95K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
61K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua