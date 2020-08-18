Олімпійський призер росіянин Жулін: Якщо Лукашенка приберуть, ми отримаємо ракети під боком



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Алєксандр Жулін мріяв, що РФ, Україна і Білорусь стануть однією державою Світлина - Sportbox

Україну спортсмен вже вважає для Росії втраченою

Дворазовий призер Олімпійських ігор, а нині російський тренер з фігурного катання Алєксандр Жулін поділився думкою про протести в Білорусі.

«Так, можна кричати: «Геть Лукашенка». Але це дуже небезпечно. Я розумію, що самі білоруси хочуть змін. Вони не хочуть жити в країні, де все передбачувано. Я був в Білорусі, там дуже чисто. Так, не шикують, це такий «совок». А уявіть, що все роздеребанити, Лукашенка приберуть! А потім поставлять чоловічка прозахідного! І що ми отримаємо?

Ми отримаємо ракети під боком, не зрозумій, що буде відбуватися! Треба це якось все мирно «розрулити». Але це мої думки, я не політик. І якби свого часу Україна не пішла американським шляхом, то ми б створили щось таке українсько-російсько-білоруське. І була б сильна держава, яку б ніхто не зміг роздеребанити. Це були мої мрії...

Україну вже забрали. Якщо ще це станеться і з братньою Білоруссю... Мені б цього дуже не хотілося», - сказав Жулін у коментарі Sport24.