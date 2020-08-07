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    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)

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    Назарій і Марія Русини - Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Назарій і Марія Русини
    Світлина із соцмереж

    Назарій Русин доводитиме Мірчі Луческу претензії на місце в складі у статусі одруженого

    Нападник київського «Динамо» Назарій Русин став на весільний рушничок.

    Обраницею 21-річного уродженця Новояворівська на Львівщині стала красуня на ім'я Марія. Світлинами з весілля молодята поділилися у соцмережах.

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    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)
    Світлини із соцмереж

    Нагадаємо, чинний контракт Русина з київським клубом розрахований до літа 2025-го. У минулому сезоні чемпіонаті України Назарій повернувся в «Динамо» з оренди у луганській «Зорі», провів за киян 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

    Раніше польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора сказав, що Назарій є єдиним гравцем киян, який володіє українською мовою. І при цьому, за словами поляка, Русина розуміють навіть не всі футболісти з українським паспортом. 

     Читайте також: Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
    НОВИНИ ФУТБОЛУ весілля ФК «Динамо» Назарій Русин Томаш Кендзьора спорт поза політикою
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