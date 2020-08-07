Єдиний україномовний гравець київського «Динамо» одружився (фото)



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Назарій і Марія Русини Світлина із соцмереж

Назарій Русин доводитиме Мірчі Луческу претензії на місце в складі у статусі одруженого

Нападник київського «Динамо» Назарій Русин став на весільний рушничок.

Обраницею 21-річного уродженця Новояворівська на Львівщині стала красуня на ім'я Марія. Світлинами з весілля молодята поділилися у соцмережах.

Нагадаємо, чинний контракт Русина з київським клубом розрахований до літа 2025-го. У минулому сезоні чемпіонаті України Назарій повернувся в «Динамо» з оренди у луганській «Зорі», провів за киян 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Раніше польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора сказав, що Назарій є єдиним гравцем киян, який володіє українською мовою. І при цьому, за словами поляка, Русина розуміють навіть не всі футболісти з українським паспортом.