Помер найкращий в історії англійського футболу воротар



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Ґордон Бенкс мав надзвичайну реакцію Medium

Чемпіонові світу-1966 Ґордонові Бенксу було 81

В Англії у віці 81 року помер легендарний футбольний голкіпер Ґордон Бенкс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу «Сток Сіті», за який Бенкс виступав протягом багатьох років.

«З великим сумом повідомляємо, що Ґордон мирно помер цієї ночі. Ми спустошені втратою, але у нас залишилося так багато щасливих спогадів про нього, якими ми можемо пишатися», - йдеться в заяві клубу.

Бенкс посів друге місце в списку кращих воротарів ХХ століття за версією Міжнародної федерації історії та статистики футболу (IFFHS), поступившись тільки легендарному совєцькому голкіперу Леву Яшину.

Бенкс за свою кар'єру виступав за «Честерфілд», «Лестер Сіті», «Сток Сіті», «Клівленд Стокерс», «Гелленік», «Форт-Лодердейл Страйкерс» і «Сент-Патрікс Атлетік». За збірну Англії зіграв 73 матчі і пропустив 57 голів. Чемпіон світу-1966 бронзовий призер чемпіонату Європи-1968.