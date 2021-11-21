  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Селезньов забив гол не з пенальті вперше за п’ять років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євген Селезньов забив 117-й гол в кар'єрі - Селезньов забив гол не з пенальті вперше за п’ять років
    Євген Селезньов забив 117-й гол в кар'єрі
    фото з відкритих джерел

    Нападнику «Миная» залишилося відзначитися сім разів, щоб встановити рекорд чемпіонатів України

    В 15 турі чемпіонату України «Ворскла» перемогла «Маріуполь» (5: 1) і обійшла «Зорю» в турнірній таблиці. В складі полтавців забив два м’ячі і зробив дві гольові передачі нападник з Люксембургу Олів’є Тілль. З 15 очками (8 м'ячів та 7 асистів) він став лідером чемпіонату України за системою «гол+пас». У форварда «Дніпра-1» Довбика – 12 очок (10+2), у динамівця Циганкова (9+1) та Сайядманеша із «Зорі» (6+4) – по 10.

    «Минай» та «Інгулець» розійшлися миром – 2:2. Нападник господарів Євген Селезньов забив свій дебютний м'яч за «Минай» та 117-й в Прем'єр-лізі (вперше за 5 років не з пенальті). Щоб побити рекорд Максима Шацьких та Сергія Реброва (по 123 голи), Євгену потрібно ще сім разів вразити ворота суперників.

    В останньому матчі неділі «Десна» поступилася на власному полі «Колосу» – 0:1.

    Раніше, нагадаємо, «Шахтар» здолав «Рух» (2:0), «Львів» переміг «Зорю» (2:1), «Дніпро-1» – «Олександрію»(3:1), а «Динамо» – «Чорноморець» (6:1).

    22_03

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла Євген Селезньов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Селезньов забив гол не з пенальті вперше за п’ять років