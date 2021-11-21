Селезньов забив гол не з пенальті вперше за п’ять років

Нападнику «Миная» залишилося відзначитися сім разів, щоб встановити рекорд чемпіонатів України

В 15 турі чемпіонату України «Ворскла» перемогла «Маріуполь» (5: 1) і обійшла «Зорю» в турнірній таблиці. В складі полтавців забив два м’ячі і зробив дві гольові передачі нападник з Люксембургу Олів’є Тілль. З 15 очками (8 м'ячів та 7 асистів) він став лідером чемпіонату України за системою «гол+пас». У форварда «Дніпра-1» Довбика – 12 очок (10+2), у динамівця Циганкова (9+1) та Сайядманеша із «Зорі» (6+4) – по 10.

«Минай» та «Інгулець» розійшлися миром – 2:2. Нападник господарів Євген Селезньов забив свій дебютний м'яч за «Минай» та 117-й в Прем'єр-лізі (вперше за 5 років не з пенальті). Щоб побити рекорд Максима Шацьких та Сергія Реброва (по 123 голи), Євгену потрібно ще сім разів вразити ворота суперників.

В останньому матчі неділі «Десна» поступилася на власному полі «Колосу» – 0:1.

Раніше, нагадаємо, «Шахтар» здолав «Рух» (2:0), «Львів» переміг «Зорю» (2:1), «Дніпро-1» – «Олександрію»(3:1), а «Динамо» – «Чорноморець» (6:1).