Футболіст Федецький відповів на звинувачення в тому, що він ділиться грішми з суддями



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Обуренню Артема Федецького немає меж FCKarpaty.Com.Ua

Гравець каже, що Олег Смалійчук ніколи не повторив би сказаного в обличчя

Екс-футболіст львівських «Карпат» і збірної України Артем Федецький відповів на звинувачення колишнього віце-президента «зелено-білих» Олега Смалійчука, який сказав, що Артем ділився грішми з суддями і буде успішним політиком, бо в нього є для цього весь комплект рис.

«Є офіційні органи, нехай його словами вони і займуться. Він боягуз, бо ніколи б не сказав це мені в обличчя. Любитель говорити через пресу на відстані. Мабуть, я став йому поперек горла. Він як останній дворняга, підібгавши хвіст, втік з клубу, мало не довів «Карпати» до першої ліги», - цитують Федецького FCKarpaty.Com.Ua.

Нагадаємо, що Смалійчук працював у «Карпатах» з 2017-го по 2019-й рік. В той же період за «зелено-білих» виступав Артем Федецький, який у статусі вільного агента перейшов з німецького «Дармштадта».

На попередніх парламентських виборах екс-футболіст намагався пройти в парламент від партії «Слуга народу», але посів по 118-му мажоритарному виборчому округу почесне третє місце, поступившись Галині Васильченко і Богданові Дубневичу.