«Говорити – не мішки тягати»: колишній віце-президент «Карпат» спаплюжив коментатора Вацка



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Олег Смалійчук обурений Футбол 24

Олег Смалійчук емоційно сприйняв поразку «Карпат» у Кубку України

Поразка львівських «Карпат» від першолігового «Інгульця» з Петрового викликала шквал емоцій серед людей, які причетні чи хвилюються за долю клубу з Галицького П’ємонту. Не став мовчати зокрема й колишній віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук.

«Хто знає, куди сховався наш великий експерт-коментатор, геній трансферної політики? Під який кущ заліз цей український Мончі? – емоційно написав пан Олег на власній сторінці у «Фейсбуку». – Пора би вже і вилізти на публіку, розповісти людям, хто саме відповідальний за таку нарешті довгоочікувану «стабільність» у «Карпатах». Як разом зі своїм другом мегакрутим агентом сплавили Чижевського, привели надперспективного українського тренера, ще з два десятки футболістів.

Й…ний сором. Не так за результати, а за те, що клубом з великою історією керує пара «менеджерів» з яйцями, меншими, ніж фісташки. Бо п…ти в телевізорі, без ніякої відповідальності за ту ахінею, що несеш – то не мішки тягати... Проте, згідний, керувати клубом з очерету завжди комфортніше».

З одного боку, гнів пана Смалійчука зрозумілий. З іншого ж пан Олег, мабуть, забув, що то при ньому «Карпати» вилетіли з Кубка, програвши Велике галицьке дербі «Прикарпаттю», а навесні цього року припинили боротьбу в турнірі саме після протистояння з «Інгульцем».