Президент «Інгульця»: Завтра ми будемо колупашити всю Прем’є-лігу



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Олександр Поворознюк має амбіційні плани UA-Футбол

Смілива заява Олександра Поворознюка

Президент першолігового футбольного клубу «Інгулець» із села Петрове на Кропивниччині Олександр Поворознюк у своєму стилі відреагував на драматичну перемогу над «Карпатами» в третьому попередньому раунді Кубка України.

«Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – «Інгулець», який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова», – сказав Поворознюк програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що «Інгулець» другий сезон поспіль вибив «Карпати» з Кубка України, вигравши у серії післяматчевих пенальті. Минулого сезону команда грала у фіналі турніру, де поступилася «Шахтарю».