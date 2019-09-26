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    Президент «Інгульця»: Завтра ми будемо колупашити всю Прем’є-лігу

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    Олександр Поворознюк має амбіційні плани - Президент «Інгульця»: Завтра ми будемо колупашити всю Прем’є-лігу
    Олександр Поворознюк має амбіційні плани
    UA-Футбол

    Смілива заява Олександра Поворознюка

    Президент першолігового футбольного клубу «Інгулець» із села Петрове на Кропивниччині Олександр Поворознюк у своєму стилі відреагував на драматичну перемогу над «Карпатами» в третьому попередньому раунді Кубка України.

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    «Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – «Інгулець», який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова», – сказав Поворознюк програмі Футбол NEWS.

    Нагадаємо, що «Інгулець» другий сезон поспіль вибив «Карпати» з Кубка України, вигравши у серії післяматчевих пенальті. Минулого сезону команда грала у фіналі турніру, де поступилася «Шахтарю».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Карпати Олександр Поворознюк Перша ліга ФК «Інгулець»
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