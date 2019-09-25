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    Кубок України: виліт «Карпат», «Чорноморця» та всі результати 25 вересня

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    Кубок України з футболу - Кубок України: виліт «Карпат», «Чорноморця» та всі результати 25 вересня
    Кубок України з футболу
    УАФ

    Зіграно матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу

    У Кубку України з футболу 25 вересня відбулися матчі третього попереднього етапу.

    На цій стадії боротьбу ведуть 13 переможців другого попереднього етапу, одна команда з першої ліги та ще шість команд з Прем’єр-ліги.

    Як зазвичай буває в кубкових турнірах, не обійшлося без несподіванок.

    Львівські «Карпати» з елітного дивізіону поступилися по пенальті першоліговому «Інгульцю».

    Ще один іменитий представник першої ліги «Чорноморець» наприкінці зустрічі капітулював поти «Миколаєва».

    «Волинь» лише після двох вилучень таки поступилася в один м’яч на виїзді «Минаю».

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    «Дніназ» (Вишгород) – «Олександрія» - 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Глоба (104)
    Вилучення: Гарбар (113, Д)

    «Кремінь» (Кременчук) – «Олімпік» (Донецьк) – 2:3
    Голи: 1:0 – Сидоренко (9). 1:1 – Джеффрі (15). 1:2 – Зотько (41, з пенальті). 1:3 – Гончаренко (54, у свої ворота). 2:3 – Кошман (76)

    «Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) – 1:0
    Гол: 1:0 – Панасенко (78)
    Вилучення: Павлов (88, Ч)

    «Буковина» (Чернівці) – «Львів» - 0:2
    Голи: 0:1 – Ренан (17, з пенальті). 0:2 – Ренан (79)

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Дніпро-1» - 1:3
    Голи: 0:1 – Булеца (20). 0:2 – Куліш (33). 0:3 – Коркішко (65). 1:3 – Черненко (85)

    «Минай» (Ужгород) – «Волинь» (Луцьк) – 1:0
    Гол: 1:0 – Маїк (85)
    Вилучення: Стрижеус (55, В), Карпенко (79, В)

    «Інгулець» (Петрове) – «Карпати» (Львів) – 0:0 (7:6, пенальті)
    Вилучення: Еллу (114, І)

    «Альянс» (Липова Долина) – Балкани (Зоря) – 1:0
    Гол: 1:0 – Шарай (31)

    «Оболонь-Бровар» (Київ) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:2 (0:0)
    Гол: 0:1 - Білий (112). 0:2 - Котляр (120+2)

    Уже в наступній стадії учасники гратимуть в 1/8 фіналу. До десяти переможців звітного етапу долучаться шість провідних команд Прем’єр-ліги. Матчі 1/8 фіналу мають відбутися 30 жовтня.

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