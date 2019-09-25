Кубок України: виліт «Карпат», «Чорноморця» та всі результати 25 вересня



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Кубок України з футболу УАФ

Зіграно матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу

У Кубку України з футболу 25 вересня відбулися матчі третього попереднього етапу.

На цій стадії боротьбу ведуть 13 переможців другого попереднього етапу, одна команда з першої ліги та ще шість команд з Прем’єр-ліги.

Як зазвичай буває в кубкових турнірах, не обійшлося без несподіванок.

Львівські «Карпати» з елітного дивізіону поступилися по пенальті першоліговому «Інгульцю».

Ще один іменитий представник першої ліги «Чорноморець» наприкінці зустрічі капітулював поти «Миколаєва».

«Волинь» лише після двох вилучень таки поступилася в один м’яч на виїзді «Минаю».

«Дніназ» (Вишгород) – «Олександрія» - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Глоба (104)

Вилучення: Гарбар (113, Д)

«Кремінь» (Кременчук) – «Олімпік» (Донецьк) – 2:3

Голи: 1:0 – Сидоренко (9). 1:1 – Джеффрі (15). 1:2 – Зотько (41, з пенальті). 1:3 – Гончаренко (54, у свої ворота). 2:3 – Кошман (76)

«Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) – 1:0

Гол: 1:0 – Панасенко (78)

Вилучення: Павлов (88, Ч)

«Буковина» (Чернівці) – «Львів» - 0:2

Голи: 0:1 – Ренан (17, з пенальті). 0:2 – Ренан (79)

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Дніпро-1» - 1:3

Голи: 0:1 – Булеца (20). 0:2 – Куліш (33). 0:3 – Коркішко (65). 1:3 – Черненко (85)

«Минай» (Ужгород) – «Волинь» (Луцьк) – 1:0

Гол: 1:0 – Маїк (85)

Вилучення: Стрижеус (55, В), Карпенко (79, В)

«Інгулець» (Петрове) – «Карпати» (Львів) – 0:0 (7:6, пенальті)

Вилучення: Еллу (114, І)

«Альянс» (Липова Долина) – Балкани (Зоря) – 1:0

Гол: 1:0 – Шарай (31)

«Оболонь-Бровар» (Київ) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - Білий (112). 0:2 - Котляр (120+2)

Уже в наступній стадії учасники гратимуть в 1/8 фіналу. До десяти переможців звітного етапу долучаться шість провідних команд Прем’єр-ліги. Матчі 1/8 фіналу мають відбутися 30 жовтня.