Футболіст Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)

Ярмоленко свого часу виступав за чернігівську «Десну»

Фото щасливий українець зробив біля знаку – Чернігівський район

Український вінгер «Аль-Айна» Андрій Ярмоленко опублікував світлину, зроблену в Чернігівській області. Фото з'явилося у його Instagram 15 листопада.

«Нарешті я вдома», – підписав фото капітан збірної України. Світлину усміхнений футболіст зробив біля знаку – Чернігівський район.

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До слова, Андрій хоч народився у російському Санкт-Петербурзі, але коли йому виповнилося три роки, батьки переїхали до Чернігова. Саме у цьому місті Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі, а згодом грав за місцеву «Десну».

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працює під керівництвом Сергія Реброва.

Ярмоленко підписав із «Аль-Айном» контракт на один рік. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у «Вест Хемі» (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську «Боруссію».

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У 2007-2018 роках Андрій Ярмоленко захищав кольори «Динамо». За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із «біло-синіми» українець став триразовим чемпіоном України, здобув два Кубки та три Суперкубки України.

Ярмоленко міг повернутися в «Динамо», але сторони не погодили умови контракту. Під орудою Реброва, який привів «Аль-Айн» до чемпіонства в сезоні 2021/22, вінгер грав у складі «Динамо».