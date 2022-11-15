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Футболіст Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футболіст Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)
Ярмоленко свого часу виступав за чернігівську «Десну»
фото із соцмереж

Фото щасливий українець зробив біля знаку – Чернігівський район

Український вінгер «Аль-Айна» Андрій Ярмоленко опублікував світлину, зроблену в Чернігівській області. Фото з'явилося у його Instagram 15 листопада. 

«Нарешті я вдома», – підписав фото капітан збірної України. Світлину усміхнений футболіст зробив біля знаку – Чернігівський район.

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Допис, поширений Yarmolenko Andriy (@yarmolenkoandrey)

До слова, Андрій хоч народився у російському Санкт-Петербурзі, але коли йому виповнилося три роки, батьки переїхали до Чернігова. Саме у цьому місті Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі, а згодом грав за місцеву «Десну».

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працює під керівництвом Сергія Реброва.

Ярмоленко підписав із «Аль-Айном» контракт на один рік. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у «Вест Хемі» (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську «Боруссію».

У 2007-2018 роках Андрій Ярмоленко захищав кольори «Динамо». За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із «біло-синіми» українець став триразовим чемпіоном України, здобув два Кубки та три Суперкубки України.

Ярмоленко міг повернутися в «Динамо», але сторони не погодили умови контракту. Під орудою Реброва, який привів «Аль-Айн» до чемпіонства в сезоні 2021/22, вінгер грав у складі «Динамо».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Чернігівщина Андрій Ярмоленко

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