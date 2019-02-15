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    Українець Костевич провалив дебют у весняній частині сезону польської Екстракляси (відео)

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    У Ґливіце не пішла гра ні Володимирові Костевичу, ні його команді загалом - Українець Костевич провалив дебют у весняній частині сезону польської Екстракляси (відео)
    У Ґливіце не пішла гра ні Володимирові Костевичу, ні його команді загалом
    Офіційний сайт «Леха»

    Вина Володимира є у трьох з чотирьох голів команди

    Провальним виявився дебют українського оборонця Володимира Костевича у весняній частині польської Естраліги з футболу.

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    У 22-му турі його команда «Лех» з Познані грала в Ґливіце з місцевим «Пястом». І поступилася 0:4. Тренер познанців Адам Навалка довірив Володимирові місце в основі, на традиційному місці лівого оборонця, він відіграв усі 90 хвилин і був більшою чи меншою мірою винен у трьох із чотирьох пропущених м'ячів.

    На 31-й хвилині Пьотр Парзишек забив головою після того, як Мартін Кончковскі виконав навіс із флангу Костевича.

    Забитий іспанцем Хорхе Феліксом другий м'яч - наслідок колективної помилки оборони «Леха» й зокрема Костевича (№22), який на завершальній фазі знаходився поруч із автором голу.

    Третій м'яч данець Мікель Кіркешков забив без участі українського оборонця. А ось четверте взяття воріт Ясміна Буріча знову трапилося після того, як Кончковскі виконав із флангу Костевича навіс на Парзижека, той зробив скидку головою, а еквадорець Сезар Валенсія цю передачу замкнув.

    Після цієї перемоги «Пяст» набрав 34 очка і обійшов «Лех», у якого на пункт менше, у турнірній таблиці. Команда з Ґливіце йде четвертою, познанці - сьомими.

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