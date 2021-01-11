Футболіст збірної Росії виклав фото з Андрієм Шевченком. І поставив між прапорами країн сердечко

Андрій Шевченко не цурається дружби з російськими футболістами

Футболіст московського «Локомотива» і збірної РФ Фьодор Смолов опублікував світлину в «сторіз» свого Instagram sз головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. На знімку форвард додав емодзі – сердечко між прапорами двох країн.

Фьодор Смолов і Андрій Шевченко демонструють дружбу народів

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу-2018, на якому росіяни дійшли до чвертьфіналу, їх тренер Станіслав Черчесов розповідав, що перед окремими матчами консультувався з Шевченком стосовно протидії майбутнім суперникам.