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    Футболіст збірної Росії виклав фото з Андрієм Шевченком. І поставив між прапорами країн сердечко

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    Андрій Миколайович Шевченко - Футболіст збірної Росії виклав фото з Андрієм Шевченком. І поставив між прапорами країн сердечко
    Андрій Миколайович Шевченко
    Світлина - UA-Футбол

    Андрій Шевченко не цурається дружби з російськими футболістами

    Футболіст московського «Локомотива» і збірної РФ Фьодор Смолов опублікував світлину в «сторіз» свого Instagram sз головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. На знімку форвард додав емодзі – сердечко між прапорами двох країн.

    Фьодор Смолов і Андрій Шевченко демонструють дружбу народів
    Фьодор Смолов і Андрій Шевченко демонструють дружбу народів

    Нагадаємо, що під час чемпіонату світу-2018, на якому росіяни дійшли до чвертьфіналу, їх тренер Станіслав Черчесов розповідав, що перед окремими матчами консультувався з Шевченком стосовно протидії майбутнім суперникам.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко спорт поза політикою Станіслав Черчесов Фьодор Смолов
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