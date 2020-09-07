Шевченко назвав головну проблему збірної у матчі з Іспанією



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Шевченко під час матчу з Іспанією Twitter УЄФА

Українські футболісти не зуміли відновитися після поєдинку проти Швейцарії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку національної команди від збірної Іспанії (0:4).

«Проблема полягала не в одному або декількох гравців. Головна проблема була в тому, що команда не відновилася. Уже можна говорити про те, що на такому рівні другий матч під час збору нам дається дуже важко. Коли граємо з «топовими» командами, коли рівень суперників піднімається, то нам дуже важко відновлюватися. Хлопці віддали всі свої сили, зробили все що могли. До них претензій немає. Іспанія сьогодні була набагато кращою за нас», - зізнався коуч.

Шевченко більш детально розповів щодо різних ситуацій в матчі з «Фурією рохою».

«Іспанія дуже добре маневрувала, м'яч дуже швидко рухався. Як я вже сказав, нам не вистачало фізичних сил, суперники постійно міняли діапазон атак, при зсувах наших крайніх півзахисників і опорників встигати за ними на флангах було дуже важко. У сучасному футболі в матчах з командами такого рівня ти іноді залишаєшся з суперником один в один, і треба догравати момент», - наголосив наставник «жовто-блакитних».

Зазначимо, що після двох турів у Лізі націй в квартеті чотири Ліги А українська команда крокує на другій позиції.

Джерело: УЄФА