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    Шевченко назвав головну проблему збірної у матчі з Іспанією

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    Шевченко під час матчу з Іспанією&nbsp; - Шевченко назвав головну проблему збірної у матчі з Іспанією
    Шевченко під час матчу з Іспанією 
    Twitter УЄФА

    Українські футболісти не зуміли відновитися після поєдинку проти Швейцарії

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку національної команди від збірної Іспанії (0:4).

    «Проблема полягала не в одному або декількох гравців. Головна проблема була в тому, що команда не відновилася. Уже можна говорити про те, що на такому рівні другий матч під час збору нам дається дуже важко. Коли граємо з «топовими» командами, коли рівень суперників піднімається, то нам дуже важко відновлюватися. Хлопці віддали всі свої сили, зробили все що могли. До них претензій немає. Іспанія сьогодні була набагато кращою за нас», - зізнався коуч.

    Шевченко більш детально розповів щодо різних ситуацій в матчі з «Фурією рохою».

    «Іспанія дуже добре маневрувала, м'яч дуже швидко рухався. Як я вже сказав, нам не вистачало фізичних сил, суперники постійно міняли діапазон атак, при зсувах наших крайніх півзахисників і опорників встигати за ними на флангах було дуже важко. У сучасному футболі в матчах з командами такого рівня ти іноді залишаєшся з суперником один в один, і треба догравати момент», - наголосив наставник «жовто-блакитних».

    Зазначимо, що після двох турів у Лізі націй в квартеті чотири Ліги А українська команда крокує на другій позиції.

    Читайте також: Шевченко розхвалив збірну Іспанії перед поєдинком в Лізі націй.

    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Іспанія Андрій Шевченко тренер Ліга націй
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