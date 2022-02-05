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    Ігри-2022: українки фінішували в хвості в скіатлоні, одна – із кров'ю на обличчі

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    Вікторії Олех гонка далася важко - Ігри-2022: українки фінішували в хвості в скіатлоні, одна – із кров'ю на обличчі

    Вікторії Олех гонка далася важко

    фото: скріншот

    У Вікторії Олех пішла кров в першій лижній гонці Олімпіади

    Чотири українки взяли участь у першій лижній гонці Олімпіади в Пекіні. У скіатлоні (7,5 км+7,5км) була розіграна перша золота медаль Олімпіади, яку виграла норвежка Терезе Йохауг.

    Українські лижниці провели гонку невдало. До вітру і сильного морозу наші спортсменки виявилися неготовими. Більше того, Вікторія Олех, яка дісталася фінішу 60-ю, поступившись Йохауг трохи менше 11 хвилин), фінішувала з закривавленим обличчям.

    Найкращий результат показала Марина Арцибор – 56 місце (відставання 8 хв. 40 с). Юлія Кроль була останньою (+12 хв. 50 с), а Дарина Рубльова відстала на коло і передчасно зійшла з дистанції.

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    Теги: Олімпіада лижний спорт
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    Ігри-2022: українки фінішували в хвості в скіатлоні, одна – із кров'ю на обличчі