Ігри-2022: українки фінішували в хвості в скіатлоні, одна – із кров'ю на обличчі

У Вікторії Олех пішла кров в першій лижній гонці Олімпіади

Чотири українки взяли участь у першій лижній гонці Олімпіади в Пекіні. У скіатлоні (7,5 км+7,5км) була розіграна перша золота медаль Олімпіади, яку виграла норвежка Терезе Йохауг.

Українські лижниці провели гонку невдало. До вітру і сильного морозу наші спортсменки виявилися неготовими. Більше того, Вікторія Олех, яка дісталася фінішу 60-ю, поступившись Йохауг трохи менше 11 хвилин), фінішувала з закривавленим обличчям.

Найкращий результат показала Марина Арцибор – 56 місце (відставання 8 хв. 40 с). Юлія Кроль була останньою (+12 хв. 50 с), а Дарина Рубльова відстала на коло і передчасно зійшла з дистанції.