Усик дебютував за професіональну футбольну команду (фото)

Чемпіон світу з боксу провів 17 хвилин за житомирське «Полісся»

Олександр Усик проводить повноцінні навчально-тренувальні збори з клубом першої ліги «Поліссям». Чемпіон світу з боксу, ймовірно, вирішив згадати дитинство, коли він займався в дитячо-юнацькій школі сімферопольської «Таврії», і приєднався до житомирської команди в Туреччині.

Сьогодні, 4 лютого, «Полісся» провело контрольний матч з рівненським «Вересом», а боксер з’явився на полі за 17 хвилин до фінального свистка.

Про здобутки Усика на футбольному полі житомирський клуб не повідомляє, але його команда перемогла з рахунком 2:1.