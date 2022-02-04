  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Усик дебютував за професіональну футбольну команду (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Усик дебютував за команду першої ліги - Усик дебютував за професіональну футбольну команду (фото)
    Олександр Усик дебютував за команду першої ліги
    фото: facebook.com/fcpolissya

    Чемпіон світу з боксу провів 17 хвилин за житомирське «Полісся»

    Олександр Усик проводить повноцінні навчально-тренувальні збори з клубом першої ліги «Поліссям». Чемпіон світу з боксу, ймовірно, вирішив згадати дитинство, коли він займався в дитячо-юнацькій школі сімферопольської «Таврії», і приєднався до житомирської команди в Туреччині.

    Сьогодні, 4 лютого, «Полісся» провело контрольний матч з рівненським «Вересом», а боксер з’явився на полі за 17 хвилин до фінального свистка.

    451

    Про здобутки Усика на футбольному полі житомирський клуб не повідомляє, але його команда перемогла з рахунком 2:1.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бокс Олександр Усик ФК «Полісся»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Усик дебютував за професіональну футбольну команду (фото)