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    Генсек Федерації футболу України прокоментував ситуацію з натуралізацією Мораєша

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    Натуралізація Жуніора Мораєша може вилізти Україні боком - Генсек Федерації футболу України прокоментував ситуацію з натуралізацією Мораєша
    Натуралізація Жуніора Мораєша може вилізти Україні боком
    ФФУ

    Нарешті ФФУ озвучила офіційну позицію

    Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький запевняє, що натуралізація форварда «Шахтаря» Жуніора Мораєса була здійснена з дотриманням всіх норм і правил.

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    Нагадаємо, що після перших матчів відбору Євро-2020 португальські ЗМІ розтиражували інформацію про те, що Жуніор Мораєш був натуралізований з порушенням правил ФІФА. Основним аргументом був той факт, що форвард виступав в оренді в Китаї, через що йому нібито не мали зарахувати п'ять років життя на території України.

    Пізніше свій протест висунув і Люксембург, який має намір подати офіційну скаргу перебігом дня. Втім, генеральний секретар ФФУ запевняє, що всі формальності були дотримані.

    «Ми досліджували ситуацію навколо натуралізації Мораєша, - каже пан Запісоціький. - Немає сумніву, що процедури натуралізації порушено не було. Були дотримані всі позиції закони України «Про громадянство України». Жуніором Мораєшем не було порушено відповідної норми перебування в країні, встановлені законом України «Про громадянство» і податковим кодексом. Друге. ФІФА, при визначенні достатності терміну постійного проживання в країні, посилається на національне законодавство».

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    Джерело: UA-Футбол

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