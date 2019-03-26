Шевченко про перемогу над Люксембургом: Штрафний у кінці матчу, який привів до голу? Везіння треба заслужити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-конференція тренера української збірної післядраматичної перемоги над Люксембургом

Наставник збірної України Андрій Шевченко на післяматчевій прес-конференції розповів про перемогу над збірною Люксембургу.

- По-різному можна оцінювати цю гру, - каже Андрій Миколайович. - По гарячих слідах немає сенсу щось говорити, треба ще раз переглянути матч. Тим і важка тренерська доля, що дуже непросто пропускати через себе такі поєдинки. Але сьогодні найголовніше для нас - це результат.

Штрафний у кінці матчу, який привів до голу? Скажу так: везіння треба заслужити.

Великий комплімент збірнійЛюксембургу. На передматчевій прес-конференції я сказав, що ця команда вміє грати в футбол. Думаю, сьогодні всі в цьому переконалися. Крім того, футболісти збірної Люксембургу показали чудові фізичні дані. У складі цієї команди є непогані гравці, які дійсно створили нам великі проблеми.

- Наскільки серйозна травма, отримана Караваєвим?

- Він отримав два розсічення в одному місці. Одну з цих «січок» наші лікарі йому вже зашили. Друга – не така вже велика. Лікарі зробили в цій ситуації все, що могли. Будемо стежити за станом Караваєва, коли він повернеться в свій клуб. Але одне з цих двох розсічень, дійсно дуже велике...

- Чи мріяли ви про те, що збірна України буде на першому місці в групі після двох стартових турів?

- Ми чекали двох важких матчів. Березень - завжди дуже важкий місяць для українських команд. Завжди! Десь позначається не зовсім хороша форма футболістів після зимової перерви. Я не чекав, звичайно, такого важкого другого матчу. Але сьогодні хоч і було допущено багато помилок, хоч хлопці і втратили структуру гри, але наша команда боролася до кінця. Нікому з футболістів я не можу висунути жодних претензій по самовіддачі і бажанню. У когось вистачило сил, у когось ні, але нам пощастило, ми виграли цей матч.

Сьогодні було два фактори, які дуже сильно вплинули на гру. По-перше, ми програли велику кількість єдиноборств. Це завжди нівелює перевагу, якою ти володієш. По-друге, ми програли дуже багато підбирань. У цьому плані команда не зовсім добре сьогодні зіграла.

- Як визначається, хто з футболістів вашої команди повинен виконувати штрафний удар?

- У нас є чотири футболісти на цю роль - Циганков, Безус, Коноплянка, Малиновський. У кожній конкретній ситуації хлопці самі повинні вирішувати, хто підійде до м'яча. Хто взяв на себе відповідальність, той і б'є.

- Чи здивувала вас чимось збірна Люксембургу?

- Особливо нічим не здивувала. Але чим суперник справив сильне враження, так це своєю фізичною готовністю. Збірна Люксембургу грала через два на дні на третій, але футболісти цієї команди встигали сьогодні перекривати все! А такзагалом я знав що, збірна Люксембургу вміє грати в футбол і дуже добре виходить у контратаки.

Ця збірна на своєму полі може піднести сюрприз будь-якому супернику. Так, ти можеш приїхати сюди і виграти, але за останні роки збірна Люксембургу на своєму полі створювала великі проблеми будь-якому супернику. І ми це знали дуже добре.

Джерело: Dynamo.kiev.ua