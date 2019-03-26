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    Тренер збірної Люксембургу: Фолу не було, коли призначили штрафний перед голом

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    Тренер збірної Люксембургу: Фолу не було, коли призначили штрафний перед голом
    ФФУ

    Загалом Люк Хольц залишився задоволений грою

    На післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц не приховував свого розчарування результатом домашнього поєдинку з Україною (1:2).

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    «Дуже прикро, що ми пропустили такий вирішальний гол, — зауважив Хольц. — На мою думку, фолу, за який призначили той штрафний, не було. Утім, зважаючи на те, що за результатами Ліги націй збірна України входить до числа кращих команд Європи, я дуже задоволений якістю гри, яку продемонстрували мої футболісти.

    Ми мали багато шансів забити вдруге. Треба бути спокійнішими в реалізації. Поки що ми не можемо похвалитися цією футбольною чеснотою, адже наші гравці виступають у других, третіх, навіть четвертих лігах. Але, повторюся, я дуже задоволений своєю командою. Ми стрибнули на декілька щаблів угору. Настільки сильною свою команду я ще не бачив», - сказав Люк Хольц.

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