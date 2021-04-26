Гімнаст Радівілов здобув перше «золото» збірної на чемпіонаті Європи
Ігор захистив титул найсильнішого в опорному стрибку
Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов знову став найсильнішим у Європі. Він виграв змагання у фіналі опорного стрибка.
Примітно, що в кваліфікації українець показав восьмий результат. У фіналі перший стрибок українець ускладнив, і отримав оцінку – 15.000. Другий стрибок вийшов на 14.433.
Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021
2020 року, на Євро зі спортивної гімнастики 28-річний спортсмен також виборов «золото» у цій дисципліні.
Загалом для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи. Три золота він здобув на Євро-2013 (кільця), а також у 2020 році (опорний стрибок та командна першість).
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