Гімнаст Радівілов здобув перше «золото» збірної на чемпіонаті Європи

Ігор захистив титул найсильнішого в опорному стрибку

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов знову став найсильнішим у Європі. Він виграв змагання у фіналі опорного стрибка.

Примітно, що в кваліфікації українець показав восьмий результат. У фіналі перший стрибок українець ускладнив, і отримав оцінку – 15.000. Другий стрибок вийшов на 14.433.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

2020 року, на Євро зі спортивної гімнастики 28-річний спортсмен також виборов «золото» у цій дисципліні.

Загалом для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи. Три золота він здобув на Євро-2013 (кільця), а також у 2020 році (опорний стрибок та командна першість).