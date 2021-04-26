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    Гімнаст Радівілов здобув перше «золото» збірної на чемпіонаті Європи

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    Ігор Радівілов став найкращим в опорному стрибку - Гімнаст Радівілов здобув перше «золото» збірної на чемпіонаті Європи
    Ігор Радівілов став найкращим в опорному стрибку
    Фото з відкритих джерел

    Ігор захистив титул найсильнішого в опорному стрибку

    Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов знову став найсильнішим у Європі. Він виграв змагання у фіналі опорного стрибка.

    Примітно, що в кваліфікації українець показав восьмий результат. У фіналі перший стрибок українець ускладнив, і отримав оцінку – 15.000. Другий стрибок вийшов на 14.433.

    2020 року, на Євро зі спортивної гімнастики 28-річний спортсмен також виборов «золото» у цій дисципліні.

    Загалом для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи. Три золота він здобув на Євро-2013 (кільця), а також у 2020 році (опорний стрибок та командна першість).

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    Теги: чемпіонат Європи Ігор Радівілов спортивна гімнастика
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