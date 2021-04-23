УЄФА презентував міста, де пройдуть матчі чемпіонату Європи

Ігри з Більбао та Дубліна перенесли у Севілью, Лондон і Санкт-Петербург

Виконавчий комітет УЄФА у форматі відеоконференції змінив міста, які прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2020. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Чотири матчі, які спочатку планувалося провести в Більбао, перенесені в Севілью на стадіон «Естадіо Ла Картуха», три матчі групи Е, які мали відбудуться в Дубліні, перенесені в Санкт-Петербург, який спочатку отримав три матчі групи В і один чвертьфінал, а матч 1/8 фіналу, який мав прийняти Дублін, перенесений на лондонський «Уемблі».

На всіх матчах Євро-2020 зможуть бути присутніми вболівальники, проте їх кількість буде визначатися місцевою владою.

Квитки, які були продані на матчі в Дубліні та Більбао, анулюються, вболівальникам повернуть кошти, але вони матимуть пріоритетне право купити нові.

Таким чином, матчі чемпіонату Європи пройдуть в Лондоні, Мюнхені, Севільї, Санкт-Петербурзі, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Будапешті, Глазго і Амстердамі.

Збірна України зіграє на Євро: 13 липня в Амстердамі з Нідерландами, 17 липня в Бухаресті з Північною Македонією та 21 липня знову в Бухаресті з Австрією.