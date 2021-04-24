Депутат Беленюк не програв жодного разу, але виграв тільки «бронзу»

На чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби українець переміг у втішному фіналі

Срібний призер Олімпіади в Ріо і чемпіон світу депутат Жан Беленюк на європейскій першості задовольнився бронзовою нагородою. Після того, як він поступився в чвертьфіналі сербу Зурабу Датунашвілі через нічию 1:1, бо суперник заробив бал останнім, українець не міг дістатися півфіналу, а в утішному змаганні виграв усі поєдинки.

Беленюк здолав хорвата В’єкослава Лубуріча, а потім в поєдинку за третє місце виявився сильнішим за німця польського походження Деніса Кудли. Їх протистояння завершилося внічию 1:1, але перемогу присудили депутату Верховної Ради України, бо за ним було останнє очко.