Юний українець створив сенсацію на дорослому чемпіонаті Європи з гімнастики

17-річний Ковтун стан одним з наймолодших призерів в історії змагань

Ілля Ковтун став справжнім відкриттям чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в Базелі. 17-річний українець минулого року здобув шість перемог на юнацькій першості континенту і не загубився серед дорослих.

Фінішувавши в кваліфікації багатоборства на 11-й позиції, в фіналі за участю 24 спортсменів дебютант змагань значно поліпшив свій результат і в підсумку став бронзовим призером (84,864 бала), вирвавши медаль у турка Ахмета Ондера в останній з шести дисциплін.

A strong senior debut for junior European Champion Ilia Kovtun, winning the bronze medal in the all-around!#Basel2021 pic.twitter.com/3qlgB8xCfa — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 23, 2021

У сумі багатоборства Ілля поступився лише двом росіянам. «Золото» завоював триразовий чемпіон світу Нікіта Нагорний (88,032 бала), «срібло» дісталося призеру Олімпійських ігор в Ріо Давіду Белявському (85,864).

Ще один українець – теж 17-річний Володимир Костюк – фінішував на сьомому місці.

17-річний Ковтун стан одним з наймолодших призерів в історії змагань.