Юний українець створив сенсацію на дорослому чемпіонаті Європи з гімнастики

Ілля Ковтун став справжнім відкриттям чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в Базелі. 17-річний українець минулого року здобув шість перемог на юнацькій першості континенту і не загубився серед дорослих.

Фінішувавши в кваліфікації багатоборства на 11-й позиції, в фіналі за участю 24 спортсменів дебютант змагань значно поліпшив свій результат і в підсумку став бронзовим призером (84,864 бала), вирвавши медаль у турка Ахмета Ондера в останній з шести дисциплін.

A strong senior debut for junior European Champion Ilia Kovtun, winning the bronze medal in the all-around!#Basel2021 pic.twitter.com/3qlgB8xCfa