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    Юний українець створив сенсацію на дорослому чемпіонаті Європи з гімнастики

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    Ілля Ковтун став відкриттям чемпіонату Європи - Юний українець створив сенсацію на дорослому чемпіонаті Європи з гімнастики
    Ілля Ковтун став відкриттям чемпіонату Європи
    Фото з відкритих джерел

    17-річний Ковтун стан одним з наймолодших призерів в історії змагань

    Ілля Ковтун став справжнім відкриттям чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в Базелі. 17-річний українець минулого року здобув шість перемог на юнацькій першості континенту і не загубився серед дорослих.

    Фінішувавши в кваліфікації багатоборства на 11-й позиції, в фіналі за участю 24 спортсменів дебютант змагань значно поліпшив свій результат і в підсумку став бронзовим призером (84,864 бала), вирвавши медаль у турка Ахмета Ондера в останній з шести дисциплін.

    У сумі багатоборства Ілля поступився лише двом росіянам. «Золото» завоював триразовий чемпіон світу Нікіта Нагорний (88,032 бала), «срібло» дісталося призеру Олімпійських ігор в Ріо Давіду Белявському (85,864).

    Ще один українець – теж 17-річний Володимир Костюк – фінішував на сьомому місці.

    17-річний Ковтун стан одним з наймолодших призерів в історії змагань.

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    Теги: спортивна гімнастика Ілля Ковтун
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