Глава Міжнародної федерації хокею – про обійми з Лукашенком: Вийшло трохи нерозумно, мені теж ніяково

Рене Фазель відповів на критику, пов’язану з контактами з білоруським диктатором

Глава Міжнародної федерації хокею з шайбою Рене Фазель прокоментував свою зустріч в Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після зустрічі функціонер піддався шквалу критики з боку європейських політиків. Зокрема громадськість обурила фотографія, на якій Фазель обіймається з Лукашенком.

«Метою моєї поїздки було обговорення з Лукашенком долі чемпіонату світу в Мінську. У мене з ним гарні відносини вже 20 років – ми разом грали в хокей і багато спілкувалися, зокрема в 2014 році, коли в Білорусі відбувся перший чемпіонат світу. Ми хотіли скористатися нагодою для відкритої розмови з Лукашенком.

Прошу вибачення, якщо наше фото створює враження, що я підтримую події і репресії в Білорусі. Але я хотів використовувати ці особливі відносини з Лукашенком, щоб зробити щось хороше. Чемпіонат світу з хокею веде до своєрідного примирення влади і опозиції. Вийшло трохи нерозумно, мені теж ніяково.

У нас є контракт з Федерацією хокею Білорусі. Провести чемпіонат світу – наш обов’язок. Якщо це не зупинити зараз, то будуть наслідки. Тому ми сказали собі: чому б не спробувати переконати Лукашенка, що він може послати сигнал чемпіонатом світу? А саме що він прагне до діалогу з опозицією. Уявіть, якщо ми зараз скасуємо чемпіонат світу в Білорусі – це щось змінить в країні? Звичайно ж, ні. Сам Лукашенко заявив, що хоче змінити конституцію, що він готовий провести нові вибори. Повинен зізнатися: в Мінську я грав з вогнем. І трохи обпікся. Тепер змінити цю думку буде складно.

Відчуваю, що мене використали. З такими людьми, як Лукашенко, важко вести переговори. Але завдяки нашим особливим відносинам ми змогли перейти від слів до справи. Однак у соціальних мережах ви дуже швидко робите висновки з побаченого – мені дуже шкода з цього приводу. Упевнений, що не зробив нічого поганого. За допомогою цього чемпіонату світу ми можемо домогтися того, чого інакше не досягти. Хтось чогось досяг у Білорусі санкціями і бойкотами? Ніхто. Я ідеаліст у контексті ставлення до спорту, він потрібен для того, щоб люди збиралися разом. У нього є ця сила», - цитує Фазеля SRF Swiss Radio.