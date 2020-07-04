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    Росію в справі про допінг підтримає лише одна спортивна федерація

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    На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані росіяни перемагали без прапора і гімну - Росію в справі про допінг підтримає лише одна спортивна федерація
    На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані росіяни перемагали без прапора і гімну
    Фото - Time Magazine

    Рене Фазель стверджує, що хокеїсти не повинні нести колективної відповідальності з рештою спорту

    Спортивний арбітражний суд (CAS) з 2 по 5 листопада розгляне апеляцію Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) до Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA). Міжнародна федерація хокею – єдина спортивна федерація, яка буде підтримувати Росію на цьому процесі.

    «Неправильно, що покарання понесе і Федерація хокею Росії. Ми виступаємо проти колективного покарання. Наприклад, на Олімпіаді в Сочі російська чоловіча хокейна збірна абсолютно не була причетна до скандалу. І все ж Росію покарали вже на Олімпіаді в Кореї. Збірна не змогла грати в національній формі, російський гімн не виконувався.

    Для організаторів це невдала заборона. Так не можна карати. Їм потрібно знайти людей, які були відповідальні за ці порушення, і покарати їх, а не тих, хто точно не був замішаний у сочинському скандалі. Це доречна причина захистити Федерацію хокею Росії», - наводить слова президента IIHF Рене Фазель Yle.

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    суд допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA хокей РУСАДА спорт поза політикою Рене Фазель
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