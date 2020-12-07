Скандал у хокеї. Керівники клубів погрожують з 1 січня зірвати проведення чемпіонату України

Професійні клуби вимагають дати їм право голосу при виборах президента Федерації хокею України

18 грудня має відбутися звітно-виборний конгрес Федерації хокею України, на якій делегати повинні обрати нового очільника організації. Як уже повідомляв «Главком», колишній головний податківець України Анатолій Брезвін, котрий очолював ФХУ з 2014 року, вирішив не балотуватися на четвертий термін. Попередньо на його посаду мали претендувати заступник Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Георгій Зубко та олімпійський чемпіон, генеральний директор клубу «Сокіл» (Київ) Олексій Житник.

Проте станом на сьогодні, 7 грудня, Житника до участі у виборах ФХУ не допустила. Причина – його начебто не висунув жоден з обласних осередків. Такий стан речей обурив керівників клубів Української хокейної ліги. Свою позицію вони виклали у відкритому листі, адресованому Міністерству молоді і спорту.

«На сьогоднішній день в українському хокеї склалася безпрецедентна ситуація, коли Федерацією хокею України (ФХУ) створені умови, в яких основні суб’єкти хокею – професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи – не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому.

Переважна більшість національних федерацій, зокрема Українська асоціація футболу і Федерація баскетболу України, перетворилися з громадських організацій в громадські спілки, щоб мати у складі своїх членів регіональні федерації, професійні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи та інші юридичні особи.

ФХУ таку реорганізацію не провела і залишилася в форматі громадської організації, членами якої є виключно фізичні особи, що часто не мають жодного відношення до хокею.

На відміну від УАФ і ФБУ в ФХУ, створені відокремлені підрозділи в більшості областей України, як частина структури ФХУ, і керівники цих підрозділів не обираються, а призначаються радою федерації ФХУ за поданням президента ФХУ. І ці ж керівники (фактично призначені президентом) ведуть облік членів ФХУ в своєму регіоні і в статусі делегатів представляють цих членів на конгресі. При цьому з 21 делегата від областей, 7 областей немає навіть дитячо-юнацьких хокейних шкіл, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях», - йдеться в заяві.

З огляду на це, клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням почати процеси реорганізації в українському хокеї, а саме:

- прийняти на генеральному конгресі ФХУ, який відбудеться 18 грудня 2020 року, рішення про реорганізацію ФХУ з громадської організації в громадський союз, за прикладом УАФ і ФБУ;

- провести в областях конференції за участю професійних хокейних клубів та інших суб'єктів хокею – юридичних осіб, створити регіональні асоціації, які на демократичній основі оберуть своїх керівників;

- прийняти регіональні асоціації до складу постійних членів ФХУ – громадського союзу;

- призначити позачерговий конгрес за участю делегатів від новостворених регіональних асоціацій і провести вибори президента оновленої ФХУ.

У разі ігнорування вимог із боку ФХУ керівники клубів погрожують з 1 січня 2021 року зупинити проведення чемпіонату України з хокею з шайбою – чемпіонату Української хокейної ліги і анулювати її результати, бо професійний хокей не буде надалі співпрацювати з закритою структурою, нездатною забезпечити демократичну процедуру виборів і справедливе представництво основних суб’єктів хокею України в конгресі ФХУ.

Лист підписали генеральний директор Української хокейної ліги Сергій Варламов, керівники клубів УХЛ Костянтин Єфименко (президент ХК «Білий Барс» Біла Церква), Олексій Житник (генеральний директор ХК «Сокіл» Київ), Карен Зарґарян (генеральний директор ХК «Краматорськ»), Борис Колесніков (президент ХК «Донбас» Донецьк), Сергій Мазур (президент ХК «Кременчук»), Гліб Рибальченко (генеральний директор ХК «Маріуполь»), Андрій Хапков (президент ХК «Крижані Вовки» Київ), а також генеральний директор харківського «Динамо» Валерій Середенко.