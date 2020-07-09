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    Гол українця Гармаша допоміг його команді здійснити камбек на останніх хвилинах у чемпіонаті Туреччини (відео)

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    Денис Гармаш пригадав, що вміє забивати ключові голи - Гол українця Гармаша допоміг його команді здійснити камбек на останніх хвилинах у чемпіонаті Туреччини (відео)
    Денис Гармаш пригадав, що вміє забивати ключові голи
    Фото - ФК «Різеспор»

    Незадовго до того інший український футболіст Артем Кравець, здавалося б, приніс перемогу «Кайсеріспору»

    Український півоборонець Денис Гармаш своїм голом сприяв переможному камбекові «Різеспора» у 31-му турі турецької Суперліги.

    «Різеспор» приймав удома «Кайсеріспор». Господарі першими відкрили рахунок – на 11-й хвилині забив парагвайський нападник Браян Саму. На 32-й хвилині зрівняв рахунок бразилець Дієґо Анжело. 1:1 у першому таймі вимусили тренера «Різеспора» Юнала Карамана випустити першого з українців – Андрія Борячука. А на 71-й замість Аддулли Дурака вийшов Гармаш.

    «Різеспор» володів перевагою і з 75-ї хвилини, коли друге попередження отримав Ґуставо Кампаньяро, грав у більшості. Проте, маючи чисельну перевагу, на 87-й хвилині господарі пропустили контратаку і отримали в свої ворота пенальті. Його реалізував український нападник «Кайсеріспора» Артем Кравець, для якого цей гол – сьомий у сезоні.

    Втім, «Різеспор» у решту часу не просто відігрався, а вирвав перемогу. Спершу на другій компенсованій арбітром хвилині дальній удар підкоригував своєчасним дотиком у ворота Гармаш – 2:2.

    А через хвилину португалець Іванілду Фернандеш приніс своїй команді перемогу – 3:2.

    Завдяки цій перемозі «Різеспор» зробив вагомий крок до порятунку. Команда набрала 32 пункти і обійшла на одне очко своїх нинішніх суперників з «Кайсеріспору». Правда, обидві команди перебувають у «зоні вильоту» - третьою і другою з кінця відповідно. Нижче тільки «Анкараґюджю» - 26 очок.

    Рятівні місця для команд українських футболістів цілком досяжні: «Ґенчлерберліґі» і «Коньяспор» мають по 33 пункти, «Єні Малатьяспор» і «Денізліспор» - по 32.

    Лідирує в чемпіонаті Туреччини «Істамбул Башакшехір» - 66 очок. «Трабзонспор» відстає від нього на чотири бали. Попереду ще три тури.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Кравець ФК Кайсеріспор ФК Різеспор Денис Гармаш ФК Коньяспор Андрій Борячук ФК «Істамбул Башакшехір» ФК «Трабзонспор» Іванілду Фернандеш Браян Саму Юнал Караман Абдулла Дурак Дієґо Анжело Ґуставо Кампаньяро ФК «Ґенчлерберліґі» ФК «Єні Малатьяспор» ФК «Денізліспор»
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