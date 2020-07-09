Гол українця Гармаша допоміг його команді здійснити камбек на останніх хвилинах у чемпіонаті Туреччини (відео)



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Денис Гармаш пригадав, що вміє забивати ключові голи Фото - ФК «Різеспор»

Незадовго до того інший український футболіст Артем Кравець, здавалося б, приніс перемогу «Кайсеріспору»

Український півоборонець Денис Гармаш своїм голом сприяв переможному камбекові «Різеспора» у 31-му турі турецької Суперліги.

«Різеспор» приймав удома «Кайсеріспор». Господарі першими відкрили рахунок – на 11-й хвилині забив парагвайський нападник Браян Саму. На 32-й хвилині зрівняв рахунок бразилець Дієґо Анжело. 1:1 у першому таймі вимусили тренера «Різеспора» Юнала Карамана випустити першого з українців – Андрія Борячука. А на 71-й замість Аддулли Дурака вийшов Гармаш.

«Різеспор» володів перевагою і з 75-ї хвилини, коли друге попередження отримав Ґуставо Кампаньяро, грав у більшості. Проте, маючи чисельну перевагу, на 87-й хвилині господарі пропустили контратаку і отримали в свої ворота пенальті. Його реалізував український нападник «Кайсеріспора» Артем Кравець, для якого цей гол – сьомий у сезоні.

Втім, «Різеспор» у решту часу не просто відігрався, а вирвав перемогу. Спершу на другій компенсованій арбітром хвилині дальній удар підкоригував своєчасним дотиком у ворота Гармаш – 2:2.

А через хвилину португалець Іванілду Фернандеш приніс своїй команді перемогу – 3:2.

Завдяки цій перемозі «Різеспор» зробив вагомий крок до порятунку. Команда набрала 32 пункти і обійшла на одне очко своїх нинішніх суперників з «Кайсеріспору». Правда, обидві команди перебувають у «зоні вильоту» - третьою і другою з кінця відповідно. Нижче тільки «Анкараґюджю» - 26 очок.

Рятівні місця для команд українських футболістів цілком досяжні: «Ґенчлерберліґі» і «Коньяспор» мають по 33 пункти, «Єні Малатьяспор» і «Денізліспор» - по 32.

Лідирує в чемпіонаті Туреччини «Істамбул Башакшехір» - 66 очок. «Трабзонспор» відстає від нього на чотири бали. Попереду ще три тури.