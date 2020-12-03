Олена Підгрушна пояснила, чому українські біатлоністи не готові до крутих підйомів у Контіолахті

Особливості цьогорічної підготовки вплинули на стан команди у стартових гонках

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна пояснила, чому наша команда і вона особисто виглядали так непереконливо на стартовому етапі Кубка світу в фінському Контіолахті.

Нагадаємо, що Олена Підгрушна фінішувала 61-ю в індивідуальній гонці і десятою в спринті. Також десятою в «індивідуалці» була Юлія Джима. Ці результати – найкращі для українців у Контіолахті.

«Враховуючи складність дистанції в Контіолахті, враховуючи нашу підготовку, розуміла, що буде складно. Так і вийшло. Я не була готова їхати відразу зі старту на максимумі. Просто могла не доїхати. Бігла з запасом, трохи обережно, щоб якось доїхати. Особливо коли починаєш «індивідуалку» з двох промахів. Розуміла, що поки я не Деніз Геррманн, з двома промахами гонки не виграю. До стартів треба підходити свідомо.

Взагалі, підйоми в Контіолахті не є проблемою. Просто фізично ми до них не готові, бо півроку готувалися без таких підйомів. Це як дівчині, котра постійно ходить в кросівках, весь день відходити на високих обчасах. Хоча загалом я підготовкою задоволена. Все заплановане виконали. Не без окремих непорозумінь, бо з нинішнім тренером працюємо перший рік, він мене ще добре не знає. Проте багато спілкуємося. Він мені пояснює свої плани, я – власне самопочуття. Разом доходимо до порозуміння.

Добре, що в нас є база в Сянках на Львівщині, що маємо стандартне стрільбище. Але лижороллерної траси бракує, не вистачає рельєфної дистанції, комплексної роботи на лижоролерах, а не катання по рівнині. Але то нюанси, яких цьогоріч змінити було неможливо. Виходили з того, що є. Тому поки шпортаємося на підйомах. Але сподіваюся, що через місяць-другий ситуація виправиться», - сказала Підгрушна в коментарі Youtube-проекту Biathlonnews.

Сьогодні, 3 грудня в Контіолахті стартує другий етап Кубка світу. О 14:30 спринт розпочинають чоловіки, о 17:30 – жінки. Поміж учасниць буде й Олена Підгрушна.

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