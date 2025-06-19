Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА

Мотеюнас: Обидві ліги мають знайти шляхи розвитку європейського баскетболу

Генеральний директор Євроліги Паулюс Мотеюнас прокоментував зустріч представників команди Європи з офіційними особами Національної баскетбольної асоціації (НБА) у Женеві (Швейцарія), в рамках ініціативи ФІБА щодо обговорення майбутнього європейського баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurohoops.

«Стає все більш очевидним, що ми маємо працювати разом. Я вважаю, що це перша зустріч із багатьох, на яких ми маємо знайти шляхи розвитку баскетболу. Побажання ФІБА ясні та прості, і їх легко виконати. Тому обидві ліги мають знайти шляхи розвитку європейського баскетболу. Наша історія, уболівальники та команди стануть міцною основою, на яку можна спиратися», – заявив Мотеюнас.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».