Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
Україна свої матчі групового етапу проведе 13 червня
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартує у Жіночій серії на етапі у Відні 12-14 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У Відні участь у етапі візьмуть 16 команд, серед яких Україна отримала четвертий рейтинг.
До заявки збірної України потрапили Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач та Катерина Коваль.
Українські дівчата потрапили до групи D, де на першому етапі зіграють проти комерційної команди Прага (фактично це збірна Чехії U-23) та переможцем кваліфікації (збірна Ірландії, команди Рим та Торонто).
Кваліфікація пройде 12 червня. Україна свої матчі групового етапу проведе 13 червня:
- 11:00 Прага – переможець кваліфікації
- 15:15 Україна – Прага
- 21:10 Україна – переможець кваліфікації
З групи до плей-оф вийдуть дві кращі команди. Наша група D в чвертьфіналі зіграє з командами групи В (Сінгапур, Рапід Румунія, Мадагаскар).
Збірні Нідерландів, Австрії, Італії, команда Дьор (збірна Угорщини) – всі знаходяться в іншій сітці змагань і раніше півфіналу Україна з ними не зіграє.
Нагадаємо, на минулому тижні збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи. А вже 23-29 червня українки виступлять на чемпіонаті світу в Улан-Баторі, Монголія.
В минулому році жіноча національна збірна виступила у п’яти етапах Жіночої серії 3х3, зокрема стала другою в Улан-Баторі і третьою в Пуатьє.
В підсумку за виступи протягом сезону Україна заробила 270 балів, що дозволило посісти 13-е місце в загальній таблиці – найкращий результат України у Жіночій серії 3х3.
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