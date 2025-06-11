Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3

Україна свої матчі групового етапу проведе 13 червня

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартує у Жіночій серії на етапі у Відні 12-14 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У Відні участь у етапі візьмуть 16 команд, серед яких Україна отримала четвертий рейтинг.

До заявки збірної України потрапили Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач та Катерина Коваль.

Українські дівчата потрапили до групи D, де на першому етапі зіграють проти комерційної команди Прага (фактично це збірна Чехії U-23) та переможцем кваліфікації (збірна Ірландії, команди Рим та Торонто).

Кваліфікація пройде 12 червня. Україна свої матчі групового етапу проведе 13 червня:

11:00 Прага – переможець кваліфікації

15:15 Україна – Прага

21:10 Україна – переможець кваліфікації

З групи до плей-оф вийдуть дві кращі команди. Наша група D в чвертьфіналі зіграє з командами групи В (Сінгапур, Рапід Румунія, Мадагаскар).

Збірні Нідерландів, Австрії, Італії, команда Дьор (збірна Угорщини) – всі знаходяться в іншій сітці змагань і раніше півфіналу Україна з ними не зіграє.

Нагадаємо, на минулому тижні збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи. А вже 23-29 червня українки виступлять на чемпіонаті світу в Улан-Баторі, Монголія.

В минулому році жіноча національна збірна виступила у п’яти етапах Жіночої серії 3х3, зокрема стала другою в Улан-Баторі і третьою в Пуатьє.

В підсумку за виступи протягом сезону Україна заробила 270 балів, що дозволило посісти 13-е місце в загальній таблиці – найкращий результат України у Жіночій серії 3х3.