Жіноча серія: збірна України з баскетболу 3х3 виграла свою групу

На груповому раунді Україна перемогла команди Німеччини та Сінгапуру

Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в своєму другому матчі групового раунду Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда з рахунком 21:8 здолала збірну Сінгапуру. Українська збірна контролювала гру від початку до завершення матчу, ефективно використовуючи свою перевагу в трисекундній. По 7 очок в складі нашої команди набрали Міріам Уро-Ніле та Катерина Коваль

Таким чином, здолавши на груповому раунді команди Німеччини та Сінгапуру, українська збірна виграла групу D та вийшла у чвертьфінал з першого місця.

В першому раунді плей-оф наша команда у четвер, 19 червня, протистоятиме другій команді групи В, в якій виступають Австрія, Філіппіни та місцева команда з Улан-Батору. Матч 1/4 фіналу відбудеться об 11:35.

Жіноча серія 3x3. Група D. Улан-Батор, Монголія

Сінгапур – Україна 8:21

Україна: Катерина Коваль 7, Міріам Уро-Ніле 7, Дарʼя Дубнюк 5, Анжеліка Ляшко 2

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».