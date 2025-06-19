Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча серія: збірна України з баскетболу 3х3 виграла свою групу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча серія: збірна України з баскетболу 3х3 виграла свою групу
Українська збірна виграла групу D та вийшла у чвертьфінал з першого місця

На груповому раунді Україна перемогла команди Німеччини та Сінгапуру

Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в своєму другому матчі групового раунду Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда з рахунком 21:8 здолала збірну Сінгапуру. Українська збірна контролювала гру від початку до завершення матчу, ефективно використовуючи свою перевагу в трисекундній. По 7 очок в складі нашої команди набрали Міріам Уро-Ніле та Катерина Коваль

Таким чином, здолавши на груповому раунді команди Німеччини та Сінгапуру, українська збірна виграла групу D та вийшла у чвертьфінал з першого місця.

В першому раунді плей-оф наша команда у четвер, 19 червня, протистоятиме другій команді групи В, в якій виступають Австрія, Філіппіни та місцева команда з Улан-Батору. Матч 1/4 фіналу відбудеться об 11:35.

Жіноча серія 3x3. Група D. Улан-Батор, Монголія

Сінгапур – Україна 8:21

Україна: Катерина Коваль 7, Міріам Уро-Ніле 7, Дарʼя Дубнюк 5, Анжеліка Ляшко 2

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У минулому році жіноча національна збірна на етапі Жіночої серії 3х3 в Улан-Баторі стала другою
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
16 червня, 13:17
Предраг Стоякович розповів про проблеми НБА
Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА
11 червня, 21:25
Українські дівчата потрапили до групи D Жіночої серії
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
11 червня, 17:06
Міріам Уро-Ніле (праворуч) зробила вирішальний вклад в успіх України
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 12:57
Зайона Вільямсона звинувачують у зґвалтуванні
Відомий адвокат відмовився вести справу акторки фільмів для дорослих проти зірки НБА
4 червня, 13:24
Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників на чемпіонаті світу
27 травня, 14:46
Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року
Визначились потенційні суперники жіночої збірної України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
27 травня, 10:48
Пустовий здобув другу нагороду MVP туру цього сезону
Український баскетболіст був визнаний найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії
26 травня, 12:37
Команда Володимира Холопова зіграє за вихід у плей-оф кваліфікації проти Бельгії та Туреччини
Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників
22 травня, 11:20

Новини

Український футболіст розповів про реакцію, коли у США на трибунах побачив прапор Росії
Український футболіст розповів про реакцію, коли у США на трибунах побачив прапор Росії
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
Жіноча серія: збірна України з баскетболу 3х3 виграла свою групу
Жіноча серія: збірна України з баскетболу 3х3 виграла свою групу
ГУР оновив перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ГУР оновив перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
108K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
54K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
48K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
24K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua