Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
Джеррі Басс купив франшизу у 1979 році за $67,5 млн

«Лос-Анджелес Лейкерс» належить родині Басс з 1979 року

Родина Басс уклала угоду з Марком Уолтером про продаж контрольного пакету акцій легендарного клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, що незважаючи на продаж, Джинні Басс продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління.

Уолтер є генеральним директором диверсифікованої холдингової компанії TWG Global. З 2021 року він є акціонером «Лейкерс». Саме тоді він одержав право першочергового викупу контрольного пакету акцій команди.

Сума угоди Уолтера та родини Басс оцінюється в $10 млрд, що стане найбільшим продажем спортивного клубу в історії. Волтерс володіє також «Лос-Анджелес Доджерс» з МЛБ, «Лос-Анджелес Спаркс» з жіночої НБА і командою Формули-1 «Каділлак».

«Лос-Анджелес Лейкерс» належить родині Басс з 1979 року. Джеррі Басс купив франшизу за $67,5 млн.

Після смерті Басса у 2013 році команда перейшла у спадок його дітям. 66% Лейкерс розподілилися між шістьма дітьми в рівній кількості, а Джинні Басс очолила клуб.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: Лос-Анджелес Лейкерс НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 червня молодіжна команда зібралася у литовському місті Мяйжекяї, де проходитиме тренувальний табір команди
Молодіжна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи
12 червня, 12:29
Предраг Стоякович розповів про проблеми НБА
Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА
11 червня, 21:25
Українські дівчата потрапили до групи D Жіночої серії
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
11 червня, 17:06
Влітку 2024 року Пустовий вже виступав за команду «Сартрія Муда»
Капітан збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Індонезії
10 червня, 16:22
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на чемпіонат Європи-2025
Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 16:26
Шакіл О'Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легендарний центровий назвав свою версію топ-10 гравців НБА всіх часів
4 червня, 11:18
50 Cent згенерував своє фото, яким поділився на сторінці у соціальних мережах
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА
28 травня, 18:23
Пустовий здобув другу нагороду MVP туру цього сезону
Український баскетболіст був визнаний найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії
26 травня, 12:37
Команда Володимира Холопова зіграє за вихід у плей-оф кваліфікації проти Бельгії та Туреччини
Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників
22 травня, 11:20

Новини

ГУР оновило перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ГУР оновило перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
Євро-2025 (U-21): України програла Нідерландам
Євро-2025 (U-21): України програла Нідерландам
Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил: що йому загрожує
Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил: що йому загрожує
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
90K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
50K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
39K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
16K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua