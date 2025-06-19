Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника

Джеррі Басс купив франшизу у 1979 році за $67,5 млн

«Лос-Анджелес Лейкерс» належить родині Басс з 1979 року

Родина Басс уклала угоду з Марком Уолтером про продаж контрольного пакету акцій легендарного клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, що незважаючи на продаж, Джинні Басс продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління.

Уолтер є генеральним директором диверсифікованої холдингової компанії TWG Global. З 2021 року він є акціонером «Лейкерс». Саме тоді він одержав право першочергового викупу контрольного пакету акцій команди.

Сума угоди Уолтера та родини Басс оцінюється в $10 млрд, що стане найбільшим продажем спортивного клубу в історії. Волтерс володіє також «Лос-Анджелес Доджерс» з МЛБ, «Лос-Анджелес Спаркс» з жіночої НБА і командою Формули-1 «Каділлак».

«Лос-Анджелес Лейкерс» належить родині Басс з 1979 року. Джеррі Басс купив франшизу за $67,5 млн.

Після смерті Басса у 2013 році команда перейшла у спадок його дітям. 66% Лейкерс розподілилися між шістьма дітьми в рівній кількості, а Джинні Басс очолила клуб.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».