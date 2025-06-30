Зірковий форвард «Спортінга» відмовляється виступати за клуб – ЗМІ

Минулого сезону Дьєкереш взяв участь у 52 матчах за «Спортінгом» – забив 54 м'ячі

Контракт Дьєкереша зі «Спортінгом» розрахований до літа 2028 року

Нападник «Спортінга» Віктор Дьєкереш більше не має наміру виступати за португальський клуб і не планує повертатися до команди на передсезонні збори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Record.

Зазначається, що 27-річний форвард залишився незадоволеним коментарями, зробленими керівництвом клубу.

Президент «Спортінга» Фредеріко Варандаш раніше заявив, що не дозволить гравцеві піти за меншу суму, ніж зазначено у пункті його контракту про відступні (60+10 млн євро). Повідомляється, що Дьєкереш пригрозив публічно висловити свою думку щодо нинішньої ситуації і більше не має наміру виступати за клуб.

Чинний контракт шведа зі «Спортінгом» розрахований до літа 2028 року.

У ЗМІ повідомлялося, що на Віктора претендують «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал».

Минулого сезону Дьєкереш взяв участь у 52 матчах за «Спортінгом» – забив 54 м'ячі та зробив 13 результативних передач.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.