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Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
Чемпіонат України з пляжного футболу серед чоловічих команд проходитиме в Гідропарку

Змагання планується провести в Києві

Оргкомітет Асоціації пляжного футболу України ухвалив рішення щодо проведення чемпіонатів України з пляжного футболу 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання планується провести в Києві.

Попередньо затверджено наступні дати: чемпіонат України серед чоловічих команд проходитиме в Гідропарку з 19-го до 24 серпня, а серед жіночих – із 31 липня до 3 серпня.

Детальнішу інформацію щодо регламентів змагань і кількості учасників буде оприлюднено згодом.

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

  • «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
  • «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
  • «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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