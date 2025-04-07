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Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду
Коваль вже увійшла до списків трансферного порталу, щоб змінити університет

Коваль планує продовжити карʼєру в NCAA

Українська баскетболістка Катерина Коваль після одного сезону у північноамериканської Національної асоціації студентського спорту вирішила залишити команду «Нотр-Дам», про що заявила через свою сторінку в Instagram. Про це повідомляє «Главком».

«Хоч я була тут лише рік, це місце справило на мене величезний вплив. Я вдячна за можливість бути частиною такої особливої програми й університету, навіть якщо лише на короткий час. Дякую моїм тренерам, товаришам по команді та всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я багато чого навчилася за час, проведений тут, і понесу ці уроки з собою в майбутнє. Дякую фанам за вашу непохитну підтримку, пристрасть і любов, яку ви дарували як у перемогах, так і в складні моменти. Грати перед вами – досвід, який я завжди берегтиму у своєму серці», – написала Коваль.

Загалом в дебютному сезоні NCAA Катерина Коваль зіграла в 32 матчах (10 в старті), набираючи 5.3 очка, 4.7 підбирання, 1.3 передачі, 1.7 блок-шота за 18.3 хвилини на майданчику.

Коваль планує продовжити карʼєру в NCAA. Вона вже увійшла до списків трансферного порталу, щоб змінити університет.

Нагадаємо, фанати литовського баскетбольного клубу «Жальгіріс» влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги проти сербського «Партизана».

Гра завершилася перемогою «Жальгіріса» – 70:66. Однак, гра запам'яталася не лише боротьбою на баскетбольному майданчику, а й подіями поза ним.

Фанати «Жальгіріса» влаштували на грі проукраїнський перформанс із українськими прапорами, хітом про диктатора Путіна та модулями в українських та литовських кольорах.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Як повідомлялося, вболівальники сербської «Црвени Звезди» у лютому влаштували проросійський перформанс, зобразивши на трибунах російський прапор та виконали пісню «Катюша». Також на арені були вболівальники з прапором так званої «ДНР».

Теги: університет NCAA баскетбол

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