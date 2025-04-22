«Детройт» перервав рекордну безвиграшну серію у плей-оф НБА

«Детройт Пістонз» востаннє перемагали у плей-оф НБА у 2008 році

«Детройт Пістонз» здобули свою першу перемогу в плей-оф НБА з 2008 року, завершивши найдовшу серію поразок у історії ліги. Про це повідомляє «Главком».

Після поразки в першому матчі серії на виїзді проти «Нью-Йорк Нікс» (112:123), «Пістонз» знову вийшли на паркет «Медісон Сквер Гарден» і, утримуючи лідерство впродовж більшої частини гри, здобули перемогу з рахунком 100:94.

Цей тріумф став першим успіхом клубу у плей-оф за 17 років. Відтоді, як у 2008 році команда дісталася фіналу Східної конференції, вона тричі виходила до першого раунду – у 2009, 2016 та 2019 роках — і щоразу зазнавала поразки «всуху» з рахунком 0:4.

Захисник «Пістонс» Кейд Каннінгем став найрезультативнішим гравцем своєї команди, набравши 33 очки. Також Каннінгем зібрав 12 підбирань і віддав 3 передачі, допустивши 5 втрат за 42 хвилини на паркеті.

Захисник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон відповів 37 очками, 3 підбираннями і 7 передачами при 6 втратах за 44 хвилини у грі.

Рахунок у серії зрівнявся – 1-1.

Нагадаємо, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

(1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»

(4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»

(3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»

(2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

(1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»

(4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»

(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»

(2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс».