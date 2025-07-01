Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону
Вероніка Ер’явець (Словенія, Q) – Марта Костюк (Україна, 26) – 3:6, 6:3, 6:4
фото: AP

Українка поступилася представниці Словенії Вероніці Ер’явець

Марта Костюк зазнала несподіваної поразки на старті Вімблдону-2025 і вперше в кар’єрі не змогла подолати перше коло турніру. Про це повідомляє «Главком».

Українка поступилася представниці Словенії Вероніці Ер’явець у трьох сетах – 6:3, 3:6, 4:6.

Костюк виграла перший сет 6:3. У другій партії сценарій змінився: за рівного рахунку 2:2 Ер’явець зробила ривок і не дозволила українці повернутись у гру – 3:6.

У вирішальному сеті Костюк зуміла відігратися з 1:3, але не реалізувала два брейпойнти в кінцівці й зрештою програла партію 4:6.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. Костюк подала 4 ейси (проти 0 у суперниці), але припустилася тієї ж кількості подвійних помилок – чотири.

Вімблдон-2025, 1 коло

Вероніка Ер’явець (Словенія, Q) – Марта Костюк (Україна, 26) – 3:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

Також у першому колі турніра стартують дві інші українські тенісистки.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат - четверте коло 2019 року.

Юлія Стародубцева (Україна, №67 WTA) – [WC] Франческа Джонс (Велика Британія, №125 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-1

Українка поступилася Джонс минулого сезону на грунтовому турнірі WTA 125 у Сан Луїс Потосі.

Юлія Стародубцева вдруге виступить на Вімблдоні. Минулого року українка подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола.

Теги: Марта Костюк теніс Вімблдон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступною суперницею Даяни стане Александра Еала (Філіппіни)
Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні
25 червня, 20:48
Світоліна допомогла збірній України вперше в історії вийти до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
25 червня, 10:56
Олійникова свій перший у кар'єрі поєдинок у кваліфікації турніру Grand Slam проведе проти Паррі
Українські тенісистки дізналися суперниць у кваліфікації Вімблдону
24 червня, 12:43
У фіналі Даяна провела на корті 1 годину 44 хвилини
Даяна Ястремська поступилася у фіналі турніру в Ноттінгемі
22 червня, 18:10
У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу Магди Лінетт та Клари Таусон
Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA
20 червня, 15:29
У Олександри виникали проблеми з організаторами турнірів, бо у неї на одязі було розміщене посилання на сторінку фонду
Коли бачу, що вмирають росіяни, мене це неймовірно заряджає – тенісистка Олійникова
14 червня, 23:12
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
12 червня, 15:57
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка зробили фото з гірськолижником Єнджієвським та довіреною особою Путіна Олюніним
ЗМІ викрили шосту ракетку світу, яка лайкала пости на підтримку війни
7 червня, 14:34
Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті Кубку Біллі Джин Кінг
Світоліна претендує на нагороду за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг: як проголосувати
3 червня, 18:20

Новини

МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку
ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку
Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону
Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону
«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу
«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу
«Юта» гарантувала контракт Михайлюка на наступний сезон
«Юта» гарантувала контракт Михайлюка на наступний сезон
Молодіжна збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч проти Латвії
Молодіжна збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч проти Латвії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
21K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
14K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
13K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua