Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону

Українка поступилася представниці Словенії Вероніці Ер’явець

Марта Костюк зазнала несподіваної поразки на старті Вімблдону-2025 і вперше в кар’єрі не змогла подолати перше коло турніру. Про це повідомляє «Главком».

Українка поступилася представниці Словенії Вероніці Ер’явець у трьох сетах – 6:3, 3:6, 4:6.

Костюк виграла перший сет 6:3. У другій партії сценарій змінився: за рівного рахунку 2:2 Ер’явець зробила ривок і не дозволила українці повернутись у гру – 3:6.

У вирішальному сеті Костюк зуміла відігратися з 1:3, але не реалізувала два брейпойнти в кінцівці й зрештою програла партію 4:6.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. Костюк подала 4 ейси (проти 0 у суперниці), але припустилася тієї ж кількості подвійних помилок – чотири.

Вімблдон-2025, 1 коло

Вероніка Ер’явець (Словенія, Q) – Марта Костюк (Україна, 26) – 3:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

Також у першому колі турніра стартують дві інші українські тенісистки.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат - четверте коло 2019 року.

Юлія Стародубцева (Україна, №67 WTA) – [WC] Франческа Джонс (Велика Британія, №125 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-1

Українка поступилася Джонс минулого сезону на грунтовому турнірі WTA 125 у Сан Луїс Потосі.

Юлія Стародубцева вдруге виступить на Вімблдоні. Минулого року українка подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола.