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Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою на Вімблдоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою на Вімблдоні
У третьому раунді Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між Кенін та Бузас Манейро
фото: AP

Долю матчу Ястремська – Захарова вирішив тайбрейк

Українська тенісистка Даяна Ястремська у напруженому поєдинку здобула перемогу у другому колі Вімблдону, обігравши «нейтральну» спортсменку Анастасію Захарову. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, де суперниці впевнено тримали свої подачі. Вирішальним став 11-й гейм, коли Захарова з третьої спроби зробила брейк і вийшла вперед. У наступному геймі Ястремська мала два шанси відігратися, але не реалізувала їх, програвши партію – 5:7.

У другому сеті українка впевнено взяла свою подачу на старті, але потім дозволила суперниці виграти три гейми поспіль. Ключовим став десятий гейм, у якому Ястремська зробила важливий брейк, не дозволивши Захаровій завершити матч на свою користь. Завдяки цьому Даяна довела сет до перемоги, реалізувавши третій сетпойнт – 7:5.

У вирішальній партії Ястремська швидко повела 3:0, але суперниця зуміла відігратися та зрівняти рахунок – 4:4. Долю матчу вирішив тайбрейк, на якому сильнішою була українка – 10:8.

Загалом матч тривав 2 години 34 хвилини. Ястремська виконала шість ейсів, здобула значну перевагу за кількістю віннерів (27 проти 13), але й припустилася більше невимушених помилок – 47 проти 38.

WTA. Вімблдон-2025. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова 5:7, 7:5, 7:6(8)

У третьому раунді Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між 28-ю сіяною американкою Софією Кенін та іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Вімблдону-2025, здолавши у двох сетах білоруску Олександру Саснович.

Початок матчу видався рівним: тенісистки двічі обмінялися брейками. Однак надалі Світоліна захопила ініціативу, вигравши три гейми поспіль, двічі взявши подачу суперниці, й завершила перший сет з рахунком 6:2.

У другій партії українка поступилася своїм стартовим геймом, але швидко відігралася та оформила два брейки, вийшовши вперед. Саснович зуміла вирівняти ситуацію у восьмому геймі, однак вирішальним став десятий: Світоліна з першої спроби оформила брейк і завершила сет на свою користь – 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Світоліна виконала один ейс і виглядала більш стабільною, припустившись 12 невимушених помилок проти 32 у суперниці. 

Вімблдон-2025. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Олександра Саснович – 6:2, 6:4

Теги: Даяна Ястремська теніс Вімблдон

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