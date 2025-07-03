Світоліна вийшла до третього кола Вімблдону: відома наступна суперниця

Поєдинок Світоліна – Саснович тривав 1 годину 17 хвилин

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Вімблдону-2025, здолавши у двох сетах білоруску Олександру Саснович. Про це повідомляє «Главком».

Початок матчу видався рівним: тенісистки двічі обмінялися брейками. Однак надалі Світоліна захопила ініціативу, вигравши три гейми поспіль, двічі взявши подачу суперниці, й завершила перший сет з рахунком 6:2.

У другій партії українка поступилася своїм стартовим геймом, але швидко відігралася та оформила два брейки, вийшовши вперед. Саснович зуміла вирівняти ситуацію у восьмому геймі, однак вирішальним став десятий: Світоліна з першої спроби оформила брейк і завершила сет на свою користь – 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Світоліна виконала один ейс і виглядала більш стабільною, припустившись 12 невимушених помилок проти 32 у суперниці.

Вімблдон-2025. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Олександра Саснович – 6:2, 6:4

У третьому раунді Еліна зустрінеться з 24-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс. Це буде вже дев’ята очна зустріч тенісисток: наразі у протистоянні лідирує українка з рахунком 5:3. Востаннє вони грали зовсім нещодавно – на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де Світоліна перемогла Мертенс у першому колі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.