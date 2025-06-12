Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років

Гашек вважає, що «Ролан Гаррос» став величезною рекламою російської агресивної війни

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував організаторів «Ролан Гаррос» за участь у турнірі російських тенісистів. Про це повідомляє «Главком».

«Кілька днів тому завершився тенісний турнір «Ролан Гаррос» у Парижі. На жаль, як і у всіх турнірах, організованих WTA та ATP, у ньому взяли участь російські спортсмени, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну та не діяли відповідно. Тому цей турнір на території Франції став величезною рекламою російської агресивної війни та інших російських злочинів, включаючи геноцид українських дітей. WTA, ATP та Франція несуть відповідальність за величезну кількість втрачених та покалічених життів у російській війні в Україні та за інші величезні збитки. Кожне спортивне змагання та кожна країна, яка дозволяє цю рекламу, повинні заплатити Україні багато мільярдів євро за це, хоча, на жаль, це нікому не поверне людських життів», – написав Гашек в X.

Він активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту минулорічного вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.