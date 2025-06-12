Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
фото: nytimes.com

Гашек вважає, що «Ролан Гаррос» став величезною рекламою російської агресивної війни

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував організаторів «Ролан Гаррос» за участь у турнірі російських тенісистів. Про це повідомляє «Главком».

«Кілька днів тому завершився тенісний турнір «Ролан Гаррос» у Парижі. На жаль, як і у всіх турнірах, організованих WTA та ATP, у ньому взяли участь російські спортсмени, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну та не діяли відповідно. Тому цей турнір на території Франції став величезною рекламою російської агресивної війни та інших російських злочинів, включаючи геноцид українських дітей. WTA, ATP та Франція несуть відповідальність за величезну кількість втрачених та покалічених життів у російській війні в Україні та за інші величезні збитки. Кожне спортивне змагання та кожна країна, яка дозволяє цю рекламу, повинні заплатити Україні багато мільярдів євро за це, хоча, на жаль, це нікому не поверне людських життів», – написав Гашек в X.

Він активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту минулорічного вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Ролан Гаррос теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

WTA оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
Вчора, 17:34
Алькарас здобув п’ятий титул на Мейджорах
Найдовший фінал в історії «Ролан Гаррос». Сіннер і Алькарас продемонстрували фантастичну гру
8 червня, 22:21
Світоліна стала єдиною представницею України, яка пройшла до 1/8 фіналу
Трилер у Франції. Світоліна здобула складну перемогу на «Ролан Гаррос»
30 травня, 23:46
Першою суперницею Ангеліни на турнірі стала екросіянка Еліна Аванесян
Калініна сенсаційно розгромила ексросіянку у першому колі «Ролан Гаррос»
27 травня, 16:07
Мойя (праворуч) тренував 22-разового переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля з 2016-го до 2024 року
Екстренер Надаля спростував інформацію про співпрацю із найкращим тенісистом світу
21 травня, 12:01
Найкращий рейтинг у кар'єрі Сібіль – 1433 місце, яке він посідав у 2024 році
Екстенісиста академії Надаля відсторонено від змагань за вживання кокаїну
20 травня, 15:44
Сабаленка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком
Найкраща тенісистка світу обматюкала вболівальника на турнірі у Римі
15 травня, 14:29
Стартову партію українка програла за 31 хвилину – 1:6
Костюк поступилася прихильниці Лукашенка на турнірі WTA 1000 у Римі
13 травня, 00:03
У 1/4 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти 42-ї ракетки світу американки Пейтон Стернс
Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
12 травня, 18:38

Новини

Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України
Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України
Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди чемпіонату Європи U17
Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди чемпіонату Європи U17
Клубний чемпіонат світу з футболу: ФІФА обговорить збільшення кількості команд
Клубний чемпіонат світу з футболу: ФІФА обговорить збільшення кількості команд
Волейболіст збірної України прокоментував історичну перемогу в Лізі націй
Волейболіст збірної України прокоментував історичну перемогу в Лізі націй

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
20K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
20K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
19K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
18K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua