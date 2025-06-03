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Світоліна претендує на нагороду за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг: як проголосувати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна претендує на нагороду за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг: як проголосувати
Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті Кубку Біллі Джин Кінг
фото: Reuters

Голосування триватиме до понеділка, 9 червня

Еліна Світоліна претендує за нагороду «Heart Award». Про це повідомляє «Главком».

«Heart Award» вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг протягом року.

Переможниці отримують грошову винагороду. Ці кошти вони зможуть пожертвувати на благодійність.

До переліку номінанток за гру у матчах Кваліфікації потрапила Еліна Світоліна. Перша ракетка України здобула дві переомги, які допомогли Україні здолати збірні Польщі та Швейцарії. У підсумку, українські тенісистки вперше в своїй історії вибороли право зіграти у Фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

До переліку претенденток на нагороду також потрапили Соней Картел (Велика Британія), Вікторія Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) та Ена Шібахара (Японія).

Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті Кубку Біллі Джин Кінг за посиланням.

Голосування триватиме до понеділка, 9 червня, 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Світоліна розповіла про своє ставлення до російського диктатора Володимира Путіна

«Я відчуваю ненависть не лише до правителя Путіна, а й до Росії. Це дуже важке для мене почуття – суміш болю, злості, печалі. Усе це дуже глибоко. Не впевнена, що коли-небудь зміню свою думку. До кінця моїх днів відчуватиму це. Він завдав Україні, нашим сім'ям, нашим людям», – сказала Еліна.

Світоліна впевнена, що Путін має понести суворе покарання за свої дії.

Теги: Кубок Федерації теніс Еліна Світоліна

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