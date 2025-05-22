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Українські теніситки дізналися суперниць у першому колі «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські теніситки дізналися суперниць у першому колі «Ролан Гаррос»
Еліна Світоліна в 12-й раз зіграє в основній сітці Ролан Гаррос
фото: AP

Суперницею Еліни Світоліної у першому колі стане турчанка Зейнеп Сенмез

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць в основній сітці «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

[13] Еліна Світоліна (Україна, №13 WTA) – Зейнеп Сенмез (Туреччина, №76)

Еліна Світоліна в 12-й раз зіграє в основній сітці Ролан Гаррос. Українка чотири рази доходила до чвертьфінальної стадії, а минулого року зіграла в 1/8 фіналу.

[26] Марта Костюк (Україна, №26 WTA) – «кваліфаєрка»

Марта Костюк шостий рік поспіль виступить в основі французького «мейджора». У попередньому сезоні вона дійшла до другого кола. Найкращим результатом українки на цьому турнірі є четверте коло 2021 року.

Даяна Ястремська (Україна, №48 WTA) – [WC] Дестані Аява (Австралія, №157 WTA)

Даяна Ястремська вшосте зіграє на турнірі у Парижі. Минулого сезону вона показала свій кращий результат, дійшовши до третього кола.

Ангеліна Калініна (Україна, №83 WTA) – Еліна Аванесян (Вірменія, №40 WTA)

Ангеліна Калініна п'ятий рік поспіль виступить на Ролан Гаррос. Два попередні сезони вона програвала на старті, а у 2021 та 2022 роках грала у другому колі.

Минулого сезону Калініна поступилася Аванесян у першому колі Вімблдону.

Нагадаємо, міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) повідомило про тимчасове відсторонення від змагань 23-річного марокканського тенісиста Імрана Сібіля.

У березні цього року на турнірі ITF M25 в Іспанії Сібіль здав позитивний тест на кокаїн та його метаболіти. Відсторонення набуло чинності відразу після виявлення забороненої речовини. Зазначається, що спортсмен не подавав апеляцію на це рішення.

Найкращий рейтинг у кар'єрі Сібіль – 1433 місце, яке він посідав у 2024 році.

У юності Імран тренувався в академії Рафаеля Надаля та грав на челенджері Надаля на Мальорці (Іспанія). Тоді він у першому колі розгромно програв легендарному британцю Енді Маррею – 0:6, 1:6.

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Теги: Ролан Гаррос Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна теніс

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