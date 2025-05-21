Екстренер Надаля спростував інформацію про співпрацю із найкращим тенісистом світу

Мойя (праворуч) тренував 22-разового переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля з 2016-го до 2024 року

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Мойя змінить Даррена Кехілла на посаді тренера Сіннера

Колишня перша ракетка світу Карлос Мойя назвав фейком інформацію про початок співпраці з італійським тенісистом та першою ракеткою світу Янніком Сіннером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Nacional

Напередодні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що Мойя змінить Даррена Кехілла на посаді тренера Сіннера. Кехілл має залишити тренерський штаб італійця після закінчення цього сезону.

«Це фейк», – прокоментував Мойя інформацію про його можливу співпрацю з Сіннером.

Мойя тренував 22-разового переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля з 2016-го до 2024 року.

Мойя – переможець 20 турнірів ATP, у тому числі Відкритого чемпіонату Франції у 1998 році.

Нагадаємо, міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) повідомило про тимчасове відсторонення від змагань 23-річного марокканського тенісиста Імрана Сібіля.

У березні цього року на турнірі ITF M25 в Іспанії Сібіль здав позитивний тест на кокаїн та його метаболіти. Відсторонення набуло чинності відразу після виявлення забороненої речовини. Зазначається, що спортсмен не подавав апеляцію на це рішення.

Найкращий рейтинг у кар'єрі Сібіль – 1433 місце, яке він посідав у 2024 році.

У юності Імран тренувався в академії Рафаеля Надаля та грав на челенджері Надаля на Мальорці (Іспанія). Тоді він у першому колі розгромно програв легендарному британцю Енді Маррею – 0:6, 1:6.

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.