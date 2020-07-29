Перша пресконференція Луческу зривається через коронавірус у «Динамо»



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Майже кожен новий день після презентації Мірчі Луческу обростає пригодами Світлина - Кореспондент

75-річний тренер начебто був у контакті з інфікованим

У четвер, 30 липня, о 12:00 за київським часом планувалося офіційне представлення головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу.

Очікувалося, що в зв'язку з карантином, пов'язаним з поширенням корона вірусної інфекції на території України, представлення відбудеться в онлайн-форматі з трансляцією на клубному YouTube-каналі.

Однак, як повідомляє Meta-ratings.com.ua, трансляція заходів на клубному YouTube-каналі, пов'язаних з призначенням Луческу, швидше за все, не відбудеться, оскільки один зі співробітників клубного телеканалу «Динамо» захворів коронавірусом.

У зв'язку з цим всі співробітники «Динамо-ТВ» відправлені на карантин, тому спілкування Луческу з представниками ЗМІ в прямому ефірі не є можливим як за медичними, так і з технічними причинами. У той же час, від самої презентації румунського фахівця в київському клубі поки що не відмовляються.

Додамо, що в контакті зі співробітниками «Динамо-ТВ» також уже встиг побувати новий головний тренер киян Мірча Луческу.

Зауважимо, що 29 липня в Київ на запрошення Луческу прибув колишній гравець «Динамо», македонець Ґоран Попов.

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