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    Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ

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    Євген Селезньов став на весільний рушничок з громадянкою РФ - Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
    Євген Селезньов став на весільний рушничок з громадянкою РФ
    Світлина - Instagram Євгена Селезньова

    Євген Селезньов тепер вочевидь змушений працювати ще більше – годувати доведеться нову дружину і сина від першого шлюбу

    Екс-нападник збірної України Євген Селезньов, який виступає за турецький «Бурсаспор», одружився вдруге.

    Обраницею 35-річного футболіста стала громадянка РФ Єкатєріна Бєлова.

    «Щасливі разом», - підписав фото український футболіст.

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    Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
    Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
    Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
    Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ

    Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан. У 2014-му Селезньов мотивував своє рішення поїхати під час війни виступати в російську «Кубань» «потребою годувати сім’ю».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ шлюб Євген Селезньов ФК «Бурсаспор»
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