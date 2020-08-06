Ексгравець збірної України кинув сім’ю, яку «хотів прогодувати» і одружився з громадянкою РФ
Євген Селезньов став на весільний рушничок з громадянкою РФ
Світлина - Instagram Євгена Селезньова
Євген Селезньов тепер вочевидь змушений працювати ще більше – годувати доведеться нову дружину і сина від першого шлюбу
Екс-нападник збірної України Євген Селезньов, який виступає за турецький «Бурсаспор», одружився вдруге.
Обраницею 35-річного футболіста стала громадянка РФ Єкатєріна Бєлова.
«Щасливі разом», - підписав фото український футболіст.
Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан. У 2014-му Селезньов мотивував своє рішення поїхати під час війни виступати в російську «Кубань» «потребою годувати сім’ю».
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