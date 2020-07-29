«Динамо» презентує Луческу в режимі-онлайн і для обмеженого кола ЗМІ



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У четвер, 30 липня, о 12:00 відбудеться офіційне представлення головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу. Правда, відбудеться ця подія в закритому режимі.

«У зв'язку з карантином, пов'язаним із поширенням корона вірусної інфекції на території України, представлення відбудеться в онлайн-форматі. Онлайн-трансляція презентації буде доступна на YouTube-каналі ФК «Динамо» (Київ). Враховуючи технічні можливості, кількість представників ЗМІ, задіяних у представленні головного тренера, буде обмеженою», - йдеться в офіційному повідомленні на сайті клубу.

Зауважимо, що 28 липня клуб «Динамо» не допустив ЗМІ і вболівальників на контрольний матч юнацьких команд «Динамо» - «Дангофф» (Денихівка). Офіційною теж була версія про запобігання поширенню корона вірусній інфекції. Неофіційно – на матчі вперше після призначення був присутній румунський тренер Мірча Луческу і керівництво клубу не бажало, щоб фанати провели акцію протесту. В підсумку протести ультрас обмежилися навколостадіонними заходами.

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