ЗМІ знайшли доказ того, що Євро 2020 не буде в червні



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УЄФА скасував бронювання готелів у Копенгагені під час Євро-2020. Це означає, що турнір, який запланований на це літо, перенесуть. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Очікується, що керівний орган європейського футболу сьогодні - у вівторок, 17 березня, підтвердить, що Чемпіонат Європи відкладуть до 2021 року після відеоконференцій.

Наразі майже всі бронювання в готелях Копенгагені, які були здійснені через офіційного партнера УЄФА Booking.com на червень та липень 2020 року, були скасовані минулого тижня.

Стадіон «Паркен» в Копенгагені мав прийняти три матчі групового етапу та один матч раунду плей-оф.

Відомо, що УЄФА забронював 80% номерів готелю CPH Hotel в Копенгагені. Організація зняла бронь з номерів в останній день, коли можна було скасувати без прямої фінансової втрати.

Ймовірне перенесення турніру цього літа вплине на змагання наступного року, включаючи Лігу націй УЄФА, чемпіонат Європи серед жінок та чоловіків до 21 років.