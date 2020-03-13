Україна не буде готуватись до Євро-2020 через контрольні матчі



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План Шевченка зіпсовано

Весь план підготовки збірної України до футьольного Євро-2020 йде шкереберть

За інформацією наближеного до української футбольнохї влади ресурсу zbirna.com, найближчі контрольні матчі збірної України проти Франції (27-го березня) і Польщі (31-го березня) будуть скасовані або перенесені через пандемію коронавірусу.

Зазничимо, що суперники збірної України на Євро - Нідерланди і Австрія - вже почали скасовувати свої матчі.

Це може бути цілком виважений крок, адже очікується, що власне самого Євро 2020 у заявлені строки не буде. За повідомленнями французської преси, УЄФА 17 березня офіційно повідомить про відтермінування турніру на рік й перетворення його на Євро-2021.

Нагадаємо, що Європа нині у полоні пандемії коронавірусу COVID-19 - від небезпечного штаму по всьому світу загинули вже біля 5 000 осіб - і якщо у Китаї сплеск вже минув й кількість хворих та загиблих невпинно зменшується, то в Європі, на жаль, все лише починається. В таких умовах майже по всьому субконтиненту скасовуються спортивні змагання (крім футбольних України та Німеччини). Очікується, що до квітня 2020, але це дуже оптимістичний прогноз.